求職到處碰壁！男跨橋墩「一了百了」　警「衝逆向」擒拿救人

▲新竹男與女性友人在鳳山溪橋口角，竟作勢跨坐於橋墩旁，警方擔心男子想不開，立即前往援救。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名失業已久的新竹男子，到處求職碰壁，經濟出現困難，經常借酒澆愁，23日凌晨，他與女性友人在鳳山溪橋口角，由於雙方爭吵激烈，且男子竟作勢跨坐於橋墩旁，警方擔心男子想不開，立即前往援救，成功阻止遺憾發生。

竹北分局竹北派出所所長陳昭佑、警員許銘暘、蔡宛晏5月23日凌晨擔服巡邏勤務，於凌晨1時50分許北上行經中華路鳳山溪橋見有一男一女在橋邊拉扯，疑似口角紛爭，且男子體型壯碩恐造成女方危害，引起警方注意。在雙方爭吵之際，男子隨後作勢跨坐於橋墩旁，警方見狀立即開啟閃光警示燈及鳴笛沿路逆向行駛前往援救。接近現場時，所長陳昭佑下車衝向男子，並以擒拿術將該名男子拉下橋墩，並控制現場後呼叫線上巡邏警力到場支援。

該名男子家屬隨後到場，感謝警方及消防人員救回一命，並說明男子因為目前待業中，到處求職碰壁，經濟出現困難，於是借酒澆愁，卻控管不住自身情緒而與其多年交往之女友及家人起發生口角，並差點造成遺憾。

竹北分局表示，保護民眾生命、財產安全乃警察之天責，呼籲民眾若是遭遇挫折或不如意時，請記得「人生沒有過不了的坎，也沒有處理不了的事」，想想周遭關心您及愛您的人，也請一般大眾多關心周遭的朋友。他(她)或許正等待您的一句關心。

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