華聞快遞／增值稅減稅政策實施2個月！北京口岸9000多家企業受益

▲進口增值稅減稅政策實施後，為企業減稅降負效果顯著。（圖／CFP）

《北京》增值稅減稅政策實施2個月！北京口岸9000多家企業受益

大陸自2019年4月1日起實施進口「增值稅減稅政策」；截至5月21日，北京海關共計為9018家企業減徵增值稅13.09億元（人民幣，下同）。據統計，以2018年北京口岸進口貨值靜態推測計算，該政策今年將使北京口岸進口企業減稅約80億元，為企業減稅降負效果顯著。（中新社）

《安徽》16省份4月CPI漲幅超過大陸全國！安徽水果漲價30%居冠

大陸全國31省份2019年4月CPI數據近日出爐，全國居民消費價格年增率上漲2.5%；此外，從大陸全國31省份看，16省份4月的CPI年增率漲幅超過全國，其中漲幅最高的為天津、河北與安徽；湖南與全國CPI漲幅則持平，年增率漲2.5 %；北京、新疆漲幅較小為1.6%。（中新社）

《安徽》首屆長三角一體化發展高層論壇在安徽蕪湖舉行

由長三角合作與發展聯席會議主辦的首屆長三角一體化發展高層論壇22日在安徽蕪湖舉行。本屆論壇以「長三角：共築強勁活躍增長極」為主題，長三角地區三省一市（上海、江蘇、浙江、安徽）主要負責人齊聚蕪湖，共同商討長三角一體化發展。（中新社）

《海南》海口江東新區將構建3大產業體系

2019自由貿易園區發展國際論壇自貿園區推介會上宣布，《海口江東新區總體規劃（2018-2035）》已通過海南省政府常務會議審議，將著力構建「臨空經濟+服務經濟+生態經濟」的開放型、創新型產業體系。此外，未來的江東新區還將重點探索城市開發與美麗鄉村升級的城鄉統籌發展新模式，打造半城都市半城綠的景象。（中新社）

▲海口江東新區規劃效果圖。（圖／中新社）

《天津》口岸進口水產品大幅增長

天津海關指出，天津口岸水產品進口今年1-4月份大幅增長，共進口水產品11.08萬噸，貨值5.08億美元，年增率分別增長219%和270%。據悉，天津口岸進口水產品主要來自厄瓜多、印度、越南、巴基斯坦、泰國等國家，進口水產品種類包括魚類、蝦類、貝類、蟹類等。（中新社）

《北京》共有產權房申購政策優化調整！取消不合理准入條件

北京共有產權房政策施行一年半，已有33個項目、3.46萬套房源啟動了申購，另外還有3萬多套房源已經在路上。北京市住建委相關負責人透露，住建部門將指導相關區調整項目配售人群範圍，在堅持基本申購條件的基礎上，要求各區調整取消不合理的准入條件，降低自定申購門檻。（中新社）

《福建》泉州提出10條措施 鼓勵本地企業發展直營連鎖

泉州日前已印發關於促進直營連鎖經營發展的10條措施，針對直營連鎖企業的經營特點，提出了具有泉州特色的扶持措施，提供普惠性優惠政策。另外，這10項措施也將引導企業在泉置業、納稅、招聘勞動力、結算工資，確實為本地經濟發展做出貢獻。（中新社）

《四川》成都攜手西門子打造「中國汽車矽谷」

成都經濟技術開發區22日與西門子數字工業軟件在蓉簽署合作協議，宣布雙方將攜手建設「中德智能網聯及新能源汽車工程中心」，以加速「成都智能網聯未來汽車城」建設，助力成都從傳統汽車製造基地向智能汽車研發高地轉型升級，打造以數字化創新為核心的智能汽車生態系統。（中新社）

▲簽約儀式現場。（圖／中新社）