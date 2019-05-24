會一直保佑妳的...掛掉電話她轉身跳河輕生！　閨密見小蟲飛來秒淚崩

▲閨蜜變成昆蟲回來找她。（圖／靈異公社）



記者陳雕文、林姸君／新北報導

「妳回來看我了嗎？」女網友在《靈異公社》發文寫道，閨密19日與她通完最後一通電話後，竟跳河結束自己的生命，4天後才被人在板橋發現；在不知道的狀態下，突然飛來一昆蟲，一小時候就接到對方已經身亡的消息，讓她當場難過到無法言語。

女網友表示，19日清晨與20多年的姊妹淘通電話，而話筒的另外一頭可以感受到她笑著說「如果我不在了，我會一直保佑妳的」，當下雖然焦急但音訊全無，通報了搜救隊找了3天都沒有消息，因此仍抱著一絲希望，直到23日晚間出門吃晚餐前，突然在鐵門上看到小蟲。

女網友寫道，「心裡想著『是妳嗎』，結果晚上六點就接到閨密在板橋被發現的消息。」她難過的問大家，「一般往生的人是不是都會化成昆蟲回家看看自己的家人？就算我不是她的家人。」

許多網友看完後紛紛留言「有這種說法，節哀，畢業這是她的決定」、「既然已成事實，就讓妳朋友到另一個世界快樂生活」、「或許是，我媽媽過世後家裏飛來ㄧ隻小鶯鵡，住我家幾天後就飛走了」。

記者也向板橋警方查證，23日確實有一具女浮屍，一開始不清楚她的身分，經通知家屬到新北市立殯儀館指認，確認死者就是37歲的謝姓女子；據了解，謝女自三重忠孝橋碼頭跳下，至於輕生原因還有待釐清。

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