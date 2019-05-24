啤酒被偷19瓶！超商虧1102元「貼放棄治療公告」　網笑炸：好老闆

▲老闆眼神死，希望小偷別再上門了！（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網搜小組／綜合報導

民眾在超商買東西，除了香菸、專用垃圾袋之外，幾乎都是從架上自取，但高雄某全家超商的冰箱上，卻貼了一張爆笑公告「賀！啤酒已累計被偷19瓶」，店家似乎被偷怕了，又平白無辜損失千元，只好使出絕招反擊。

本周二（21）日，一名女網友在臉書《爆笑公社》PO出一張照片，她走進超商冰飲區時，在玻璃門上赫見一張黃色公告，「賀，全家高雄，XXX啤酒（473ml，售價58元）已累計被偷19瓶，故如需購買的客人請洽櫃台，謝謝」。

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19瓶啤酒害店家損失1102元，就怕「酒鬼們」無法無天繼續偷下去，業者只好張貼公告警告，似乎也呼籲竊賊們快主動自首回頭是岸，不禁讓原PO笑虧「好喝XX，哈哈哈」。

該文章被瘋狂轉發，昨（23）日也被分享到《爆料公社》社團裡，再度引發萬名網友噴笑回應「老闆氣到自暴自棄」、「需要偷XX，請洽櫃台才對」、「還差五瓶集滿一箱」、「店家貼出來的意思，是告訴舊雨新知，只可以再偷五瓶湊一箱，湊滿以後，抓到一律移送法辦，絕不寬待」、「回頭是岸，出來自首吧」、「可憐的是店員要被扣薪水」、「這樣行銷也是不錯的方法」、「不是XX，我可是不偷的喔」。

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▲啤酒被偷19瓶，網友也直呼店家是個「好老闆！」（圖／翻攝自臉書爆料公社）

有網友分享反制的大絕招，「以前在台南萬X隆的精品部，一星期被偷三瓶進口酒，第三瓶是裝水示範瓶，之後第四瓶就平安在原地了」。也有人質疑有內賊或是廠商的行銷手法「超商不是有監視器，監視器抓不到的會不會店員自己喝了」、「不覺得結帳時，店員臉都特別紅嗎」、「被偷19瓶，店員早就被開除」、「這廣告效果最少值500萬」。

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