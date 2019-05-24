柯文哲早餐會政要　友台眾議員抱怨：核食公投讓他們灰頭土臉

記者陳家祥／東京報導

台北市長柯文哲24日進入訪日行的第2天，上午先約與自民黨副幹事長、眾議員萩生田光一進行早餐會。雙方在開放拍攝的時段便觸及敏感的核能食議題，會後柯文哲受訪時說，剛才萩生田光一議員有抱怨，他是國會裡最支持台灣的，在政府裡面都替台灣處理，包括WHO也替台灣講話，「結果這福島食品事件讓他們灰頭土臉，他們這麼支持台灣，結果台灣用這麼奇怪標準，讓他們變得非常為難，他有些抱怨。」

柯文哲24日上午與友台眾議員、日相安倍晉三心腹萩生田光一進行約50分鐘的早餐會，會後柯文哲被問到會談狀況，他表示，基本上雙方意見一致，昨天總統蔡英文說「its science」，其實處理福島周邊五縣市產品進口問題，台灣只要跟世界接軌，用美國或歐盟標準處理就好，「這是很簡單事情，為什麼搞到後來亂七八糟？」

柯文哲也透露，剛才萩生田光一議員也在抱怨，他是國會裡最支持台灣的，而且是安倍很親近的助手，在政府裡面都替台灣處理，包括WHO也替台灣講話，結果這福島食品事件讓他們灰頭土臉，他們這麼支持台灣，結果台灣用這麼奇怪標準，讓他們變得非常為難，他有些抱怨。

隨後台灣媒體問到，願不願意承諾未來競選時或當選後，會幫日本解禁核食的問題？柯文哲未正面答覆，重申這是科學題目，套用蔡英文的話稱「用科學解決就好」，台灣何必用跟美國、歐盟不一樣的標準，科學問題科學解決，「不要被標題誤導，核災地區食品就不行，但符合安全標準就可以。這事情沒這麼難，台灣要跟國際接軌，用國際標準就好。」

至於有沒有感受到對方給的壓力？柯文哲說，萩生田光一只是在抱怨，他是友台議員，結果弄得他左右為難，「他說本來常常去台灣，為這件事情就賭氣不來，我說不要緊，你來我請你吃飯。」



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）