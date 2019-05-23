父伸手救不回兩兄弟！一家四口生活苦...重回火警現場悲慟無言

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

屏東高樹鄉22日晚間傳出一起火警，屋內兩名6歲及4歲尤姓小兄弟，被緊急送往醫院急救後仍回天乏術，根據了解，一家四口過去住在三地門鄉馬兒村，因為工作關係來到高樹，父親平時打零工，母親則在檳榔攤工作；根據馬兒村長表示，小兄弟平時相當活潑很可愛，前幾天才剛回馬兒度過假期，沒想到隔沒多久就接到噩耗。小兄弟父母親23日重回現場，母親哭紅雙眼，父親則是悲痛不己、講不出話來。



▲父親回火警現場。（圖／記者吳奕靖攝）

▲父親回火警現場，難過到話都說不出來。（圖／記者吳奕靖攝）

一場深夜火警奪走兩條生命，兩名小兄弟和爸媽前兩年才剛從馬兒搬到高樹，父親靠打零工，母親在檳榔攤工作，其實家境相當不好，房子也是租的，根據馬兒村長表示，兩個小孩都很活潑、很可愛，平時父母親休假時，全家都會回馬兒，前幾天才剛見到孩子，沒想到隔沒多久就接到噩耗。

▲兩兄弟的母親會在臉書上PO上孩子照片。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據了解，火警發生時，只有父親和兩位小男童在家，父親正在房間休息時，發現房間突然出現濃煙，趕緊爬出家門，發現房子起火時，鄰居急喊著要報警，父親人不知所措只好跑到附近母親工作的檳榔攤，再回到住屋處時火已經太大，只好從後頭的鐵窗救出兩名孩子，雖然緊急做了CPR，但一切已經來不及。

▲父親當時是從後窗將兩兄弟拉出來。（圖／記者吳奕靖攝）

火調小組到場調查鑑定，發現父親有抽菸習慣，因此父親被還叫進屋子詢問有關打火機擺放位置，不排除小孩是否有碰觸打火機，但真正的起火的原因，還有待警方進一步釐清。

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