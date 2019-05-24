影／同志今天結婚！　伴侶最重要的「婚假、收養、報稅」一次看懂

▲今天是同婚合法登記第一天，全台戶政事務所皆可接受登記。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院17日三讀通過同婚專法（司法院釋字第748號解釋施行法草案），今（24日）是同婚合法登記第一天，全台戶政事務所皆可接受登記，日前已有近300對同性伴侶預約在今天登記結婚。《ETtoday新聞雲》整理相關條文重點以及財政部、健保署等政府機關的提醒，讓大家一次看懂同婚後婚假、收養、報稅等權益。

同婚專法通過，讓台灣成了亞洲第一個同婚合法化的國家。法務部整理13項相關條文重點，同婚專法除了讓同性二人可以結婚關係登記，也準用民法相關規定。法務部說明，同婚專法是依公民投票結果，以專法形式，就相同性別二人所成立具有親密性及排他性之永久結合關係，規範同婚的成立要件、普通效力、財產上效力、解消方式、收養他方親生子女、繼承權利、扶養義務，以及其他法規之權利義務關係，藉以保障當事人權益。

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▲根據748施行法指出，同姓二人關係可以結婚為登記，最低年齡門檻18歲。（圖／新人提供）



法務部並根據748施行法，《ETtoday新聞雲》整理相關條文重點如下：

同性二人關係可以結婚為登記，最低年齡門檻18歲，準用民法夫妻財產制規定，關係撤銷則準用民法相關規定，可以合意、判決、調解或和解方式解消關係。同婚也得以繼親收養，並可為他方監護人，有同居及扶養義務，至於日常家務，二人互為代理人，同時也是法定繼承人，可繼承遺產，適用家事事件法解決爭議，原則準用其他法規之權利義務。施行日期為5月24日。

▲同婚專法524上路「一張表」看13項重點！（圖／記者許力方製）



另外，健保署表示，只要完成戶政登記的新人，即可幫無工作的配偶加辦健保。而近日網路盛傳，同婚專法上路後，會增加健保支出，甚至吃垮健保。對此，健保署嚴正澄清，表示愛滋病無危險族群，只有危險行為，民眾千萬不要幫任何族群亂貼標籤。（謠言別亂信！同婚登記明上路 配偶可以「眷屬」納健保）

國防部日前也說明，國軍是依法行政，法律怎麼規定，國軍就會怎麼做，下半年所規劃的陸海空集團婚禮，目前尚未調查是否有同婚袍澤參加，但只要合法登記，都可以參加。（同婚專法過關 國防部：同婚袍澤可參加三軍集團結婚）

而財政部指出，今年登記結婚的同性配偶，明年就可以合併申報綜合所得稅，若要扶養姻親家屬，明年也同樣適用。（同性伴侶5/24後登記結婚 財政部：明年可合併申報所得稅）。勞動部日前也在臉書發文，溫馨提醒同性婚姻也可以請8天婚假了！（同婚權益無差別 婚假、喪假、育嬰假都可申請）



登記結婚必須攜帶：

1. 雙方當事人戶口名簿

2. 國民身份證 / （外籍人士請提供護照）

3. 結婚當事人印章或簽名

4. 結婚書約正本2~3份

（需有2位年滿20歲以上具有行為能力之證人，於結婚書約上事先簽名或蓋章即可）

5. 結婚雙方當事人，兩年內正二吋半新式身分證規格-彩色照片乙張。

