影／「台灣彩虹勝利」激起陸LGBTQ情緒　他在飛機哭到空姐來關切

▲台北市同婚登記結婚首日。（圖／記者李毓康攝）



記者丁維瑀／編譯

立法院17日三讀通過同婚專法，使得台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。對於中國大陸的LGBTQ人士彭彥惠（Peng Yanhui，音譯）來說，他的情緒顯得複雜，當得知台灣的彩虹勝利時他正要登機，淚流滿面，「我在飛機上大哭，空服員想知道發生了什麼事。」

CNN報導，台灣24日舉行首場同性婚禮，彭彥惠並不孤單，這項專法已激起中國大陸LGBTQ族群的情感；這一刻可能是整個亞洲地區的轉捩點，其他國家如印尼、馬來西亞等，近年來對於同志族群的權益都更加保守。

報導指出，鑒於台灣與中國大陸之間文化與歷史的聯繫，同婚專法對後者的LGBTQ族群具有特殊意義。彭彥惠說，「我們知道是台灣有婚姻平權，而不是中國大陸，但對此仍非常高興。對我們而言，結婚的權利不單只是政治上的爭論，它代表的是我們的日常生活，我們希望關係受到認可。」

雖然中國大陸的民眾或許會慶祝台灣的同性婚姻合法化，但仍無法實際享有這項專法。楊姓（Cecilia Yang）女子來自武漢，她想與台灣的伴侶走入婚姻，這個夢想依舊沒辦法實現，「當我的另一半告知消息時，她非常興奮，接著我們看著彼此，情緒更加複雜。」

On Friday, as the first same-sex weddings take place in Taiwan, China's LGBTQ community -- some of whom are just 100 kilometers away -- will be watching with mixed feelings. https://t.co/Vq4ocvxEnV — CNN (@CNN) 2019年5月23日

同志行為在中國大陸並沒有違法，當局2001年也正式把它從精神障礙名單移除。然而，LGBTQ族群仍面臨政府與大眾的歧視與偏見，若想要享有權利更是難上加難，此外，電視與網路節目中也鮮少描繪同志的關係。

非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的中國研究員王松蓮（Maya Wang）說，有越來越多的年輕人支持同志關係，會在畢業典禮上帶著彩虹旗幟。但她也注意到，LGBTQ的書籍受到限制，「在中國當活動人士，你必須非常小心。」

倫敦大學中國研究所主任曾銳生（Steve Tsang）表示，同婚專法或許能提升台灣在西方國家的聲譽，雖然具有里程碑意義的法律難以實際改變台灣正式的外交關係，仍能彰顯出台灣在亞洲地區是個「自由堡壘」。

對於彭彥惠來說，他在中國大陸仍期盼一個更美好的未來，希望每個人都能過著自己想要的生活，「無論中國的公民社會如何被壓迫，都無法抹去這些活生生的人群，我們只是需要更多時間。」

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