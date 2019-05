影／「台灣彩虹勝利」激起陸LGBTQ情緒　他在飛機哭到空姐來關切

▲台北市同婚登記結婚首日。(圖/記者李毓康攝)



記者丁維瑀/編譯

立法院17日三讀通過同婚專法,使得台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。對於中國大陸的LGBTQ人士彭彥惠(Peng Yanhui,音譯)來說,他的情緒顯得複雜,當得知台灣的彩虹勝利時他正要登機,淚流滿面,「我在飛機上大哭,空服員想知道發生了什麼事。」

CNN報導,台灣24日舉行首場同性婚禮,彭彥惠並不孤單,這項專法已激起中國大陸LGBTQ族群的情感;這一刻可能是整個亞洲地區的轉捩點,其他國家如印尼、馬來西亞等,近年來對於同志族群的權益都更加保守。

報導指出,鑒於台灣與中國大陸之間文化與歷史的聯繫,同婚專法對後者的LGBTQ族群具有特殊意義。彭彥惠說,「我們知道是台灣有婚姻平權,而不是中國大陸,但對此仍非常高興。對我們而言,結婚的權利不單只是政治上的爭論,它代表的是我們的日常生活,我們希望關係受到認可。」

雖然中國大陸的民眾或許會慶祝台灣的同性婚姻合法化,但仍無法實際享有這項專法。楊姓(Cecilia Yang)女子來自武漢,她想與台灣的伴侶走入婚姻,這個夢想依舊沒辦法實現,「當我的另一半告知消息時,她非常興奮,接著我們看著彼此,情緒更加複雜。」

