今天起同性愛侶登記結婚　幫對方買保單不再被拒絕！

▲同婚登記結婚成合法配偶，保險權益也將改變。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今天(24日)起同性愛侶可以登記結婚，當同性伴侶能夠合法成為法律上承認的配偶，保險權益將有兩大改變，包括可以幫對方買保單，也可以是保單的法定繼承人。

過去同志伴侶因為不能結婚，如果想幫對方買保險，常常會遭到保險公司拒保，主要關鍵就在「保險利益」。依照《保險法》規定，要保人對於以下這些人有保險利益：本人或其家屬、提供生活費或教育費的人、債務人、為本人管理財產或利益的人。

也因為過去同性伴侶不能合法登記結婚，不能視為是「家屬」，保險公司會認為雙方沒有保險利益，因此拒保。雖然同志伴侶只要能夠證明彼此為同居生活費或教育費所給予之人、債務人及替個人管理財產或利益的人，仍可依法主張保險利益的存在，但部分保險公司會擔心有道德風險，不予承保。

今天起，同性伴侶可以正式登記結婚，一旦雙方成為法律上合法的配偶，就代表是對方「家屬」，能夠符合「保險利益」，就能幫另一半投保，而保險公司不得以雙方沒有保險利益拒保。

另一個改變是有關受益人。過去同性伴侶如果要成為對方的保險受益人，保險公司都會要求原因並提供相關資料。壽險公司指出，要保人有權利指定保單受益人，但有些保險公司會擔心有道德風險，如果保單受益人填寫的不是親屬，也不是填寫「法定繼承人」的話，保險公司都會再多加詢問，要求要保人說明原因並提供相關資料。

雖然要保人填寫保險受益人本身就沒有限制，但從今天起同性伴侶登記結婚後，另一半就視為是親屬，保險公司基本上就不會多加詢問或要求出具資料佐證。

就算要保人沒有特別指定保險受益人，填寫的是「法定繼承人」，同性配偶也會視為是首要的繼承人。因為當身故理賠金的受益人填寫的是「法定繼承人」時，依照《民法》第1138條規定，配偶是當然繼承人，子女是第一順位繼承人。