隱世500萬年！世界最大洞穴「山水洞」可容40層高樓、整個紐約

▲ 山水洞內有著原始森林，自成一個生態系 。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

在越南有一處堪稱全世界最大的洞穴「山水洞」（Hang Sơn Đoòng , 又名韓松洞），洞內彷彿是「另一個世界」般，不但有著森林、湖泊、鐘乳石，自成一個生態系外，還藏有一個暗河系統，壯觀又豐富的景象令人讚嘆不已，也吸引許多探險團隊前往，打算一窺神秘面紗。

據CNN報導，一支英國與越南聯合組成的探險團隊最近來到了「山水洞」，進行為期一周的探索，希望能揭露洞穴更多的面貌。他們花了6個小時，才穿過森林抵達洞穴。不過一進入洞穴，他們就被眼前茂密的原始森林、湖泊和河流深深吸引，駐足欣賞難得的天然景色。

▲ 山水洞內的鐘乳石。（圖／翻攝自維基百科）

接著，他們發現洞穴深處還藏有地下暗河系統，由於攜帶的裝備不夠齊全，他們在下潛77公尺深後，便因為氧氣不足決定折返。

探險隊估計，山水洞的內部隧道很可能超過120公尺深，一路潛下去，應該有可能會前往另一座大型洞穴。其中一名成員傑森（Jason Mallinson）提到，「我們已經去過很多大型洞穴，但沒有一個可以跟山水洞相比，我覺得最可惜的就是，這次探索還是沒辦法揭開山水洞的全貌。」

▲ 山水洞可以塞下40層樓高的建築物 。（圖／翻攝自維基百科）

據了解，「山水洞」目前已有500萬年歷史，但直到2009年才被正式發現，它是由流水侵蝕地底石灰岩後所形成，伴隨著山頂的石塊塌陷，最終形成全球最大的洞穴，它巨大的內部空間不但能讓飛機任意飛行，還可以塞下40層樓高的建築物，甚至能容納整個紐約市。