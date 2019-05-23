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示範軍人野地求生！壁虎慘遭教官「撕皮、拉出臟器」一口斷頭吃下肚

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▲ 教官鎮定的將壁虎的皮撕開，吃著壁虎肉。（影片翻攝自YouTube／Viral Press）

國際中心／綜合報導

泰國軍方今年2月9日在春武里府（Chonburi）開設了一堂野外求生課程，期間有名教官抓起一隻活生生的壁虎，在全體新兵面前當場展示「如何處理、食用壁虎」，過程相當衝擊，血淋淋的畫面令不少新兵眉頭緊皺。但教官強調，人在極度艱困的環境下，就要懂得野地求生、發揮勇氣活下去。

據英國《鏡報》報導，這名教官提到，在叢林當中，壁虎通常生活在高大的樹木上，牠們最可說是最容易找到、能夠充飢的食物，「壁虎的味道有點像是雞肉或青蛙肉，具有豐富的蛋白質，能夠提供身體所需的能量，讓我們維持良好的狀態一整天。」

▲壁虎體內富含蛋白質，可以提供軍人一天的活力。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

接著，教官便從袋子裡拿出一隻壁虎，神色鎮定、毫不猶豫就朝著壁虎的脖子咬下去，將牠的頭折斷，接著撕開皮膚，在將露在外面的壁虎肉吃下肚。現場不少新兵都因為眼前景象震驚不已，忍不住發出驚呼聲，不過教官不以為意，繼續沿著壁虎身體將裡頭臟器、腸子拉出來，當場大啖一番。他說道，「你們可以選擇直接生吃，或者也可以燒烤、配飯吃，讓牠吃起來更美味。」

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▲ 壁虎慘遭教官斷頭扒皮吃下肚。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

課程尾聲，教官挑選了一名新兵現場演練吃壁虎，不過這位新兵相當緊張，花了好一段時間，好不容易克服內心恐懼後，小心翼翼的咬死壁虎，才把牠放入口中。對此，教官告訴他，「我知道你會覺得不舒服又噁心，但當我們遭遇任何艱困的情況時，必須勇敢、鼓起勇氣，才能夠活下去。」

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關鍵字：壁虎,野外求生,泰國,東南亞要聞

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