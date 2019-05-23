　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3個月大就化療！大馬女嬰「生殖細胞長嘴上」　腫瘤越來越大…將赴英治療

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞亞逸莫勒（Ayer Molek）一名9個月大的女嬰罹患性腺外生殖細胞瘤（Extragonadal germ-cell tumors），即使接受化療也無法遏止腫瘤變大，所幸，獲得善心人士捐助，如今將飛往英國倫敦接受治療。

性腺外生殖細胞瘤極為罕見，一般而言，精子與卵子結合，形成胚胎後，生殖細胞會移至胚胎的卵巢或睾丸，也就是性腺，然而，這種疾病的情況下，生殖細胞移至錯誤位置，因此出現「性腺外生殖細胞瘤」。

▲▼馬來西亞9個月大女嬰罹患性腺外生殖細胞瘤。（圖／翻攝自YouTube／NST Online）

▲馬來西亞9個月大女嬰安納爾，被診斷罹患性腺外生殖細胞瘤，將飛往英國倫敦接受治療。（圖／翻攝自YouTube／NST Online）

綜合外媒報導，安納爾（Ainul Mardhiah Ahmad Safiuddin）的性腺外生殖細胞瘤就生長於嘴巴上，雖然從3個月大就開始接受治療，但難以阻止腫瘤越變越大，安納爾也變得越來越不活躍，甚至無法移動身體，在當地無法獲得妥善治療。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

安納爾的24歲父親薩菲烏丁（Ahmad Safiuddin Ahmad Razak）與妻子安魯爾（Nurul Erwani Zaidi）尋求幫助，所幸，在各界善心人士的捐款與幫助下，他們將於近日帶安納爾飛往英國，預計在倫敦接受治療。

由於安納爾的情況乘坐飛機仍有風險，因此將有2名私人醫院的醫生隨行，英國倫敦當地也有醫生在機場等候。報導指出，安納爾是否能成功就醫，也要等待在倫敦接受MRI掃描後，依照腫瘤類型決定化療、電療或手術，甚至3種結合的治療方式。

安納爾的父母透露，即使現在不確定安納爾要到哪間醫院接受治療，甚至不清楚能否接受治療，但他們感謝所有幫助女兒的人，就算手術風險很高，也願意為了女兒未來正常的生活而全力嘗試。

▼以下有女嬰腫瘤照，請斟酌觀看。

ET快訊
專訪／夫抱幼女墜樓腦死器捐　19歲少婦怨他夢中撒謊：我會回來
土豪哥PTT徵私人司機！1周薪水5萬「包吃包住」　他做16天
世界最遲鈍的魚！曼波魚遭「啃掉整個腹部」仍不知　活到現在全靠
AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

關鍵字：馬來西亞,女嬰,性腺外生殖細胞瘤,腫瘤,英國,大馬要聞,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假iPhone退貨蘋果換真機賺2700萬　留美陸生或判刑10年

警破6.3萬人戀童網！暗網流傳性虐照…受害童「最小15個月大」

10歲女童遭性侵潑酸　警察回「可能跟別人跑了」拖4天找到屍體

美伊全面備戰？路透：五角大廈增兵5000至中東　

爽拿9500萬獎學金！微笑學霸勵志人生藏洋蔥　曾住帳篷走過喪父痛

隱世500萬年！世界最大洞穴「山水洞」可容40層高樓、整個紐約

快訊／阿留申群島發生規模6.1地震　暫無海嘯風險

日本都市傳說！想讓貓咪「瘋狂撒嬌」…穿GU牛仔褲百發百中

倒車到一半「蜘蛛掉腿上」　女子驚嚇跳出…車直接開進河淹沒

籃球場也買！英國人妻夢遊瘋網購 差點買到破產

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

最萌開箱！直擊準媽媽忍宮縮24hr 挺孕肚做操走樓梯超辛苦：噴淚了

紅到國外！台設計師發明拿大獎　「無吸管珍奶杯」不怕珍珠卡杯底

《小小兵》證實推出續集！　首集狂吸300億「上映日期公布」

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

假iPhone退貨蘋果換真機賺2700萬　留美陸生或判刑10年

警破6.3萬人戀童網！暗網流傳性虐照…受害童「最小15個月大」

10歲女童遭性侵潑酸　警察回「可能跟別人跑了」拖4天找到屍體

美伊全面備戰？路透：五角大廈增兵5000至中東　

爽拿9500萬獎學金！微笑學霸勵志人生藏洋蔥　曾住帳篷走過喪父痛

隱世500萬年！世界最大洞穴「山水洞」可容40層高樓、整個紐約

快訊／阿留申群島發生規模6.1地震　暫無海嘯風險

日本都市傳說！想讓貓咪「瘋狂撒嬌」…穿GU牛仔褲百發百中

倒車到一半「蜘蛛掉腿上」　女子驚嚇跳出…車直接開進河淹沒

籃球場也買！英國人妻夢遊瘋網購 差點買到破產

他帶2歲萌女公園玩滑溜梯　婆媽吃驚認出「偶像劇男神！」

台南精密公司負責人欠稅208萬元　涉隱匿財產法院判管收

「喝鹿、鱉血」竟敗血性休克！他生飲30c.c.蟲卵、細菌全下肚

女老闆嫁男員工！　婚前開條件「一週嘿咻5次」他嚇傻低頭

詹姆士曝收視下滑！　曾國城看完1小時節目：難看

韓國瑜1分鐘唸「260字」心經　一字不差被點評「有練過」

台中6/22辦挺韓大會　韓國瑜答應出席：大家希望我去聚一下

郭台銘嗆沒修養　柯文哲否認批評：笑也不行？

不斷更新／朱育賢適時安打在敲打點　2局桃猿7比0兄弟

226萬名勞工基本工資漲不漲？　勞長：目標8月中開會決定

國際熱門新聞

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊..

逼猴喊親親寶貝　惡男一槍爆頭

聖文森挺台參加WHA　3分影片..

Panasonic跟進美國　停..

瑞典報紙稱台灣「國家」　陸大使..

印尼選後動盪　社群限制分享功能

生殖細胞長嘴上　大馬9月女嬰恐..

神秘男遭火車輾斃「身首異處」

母看照片發現女兒「眼睛有白點」

超亮隕石墜落澳洲天空！監視器拍..

中國若禁iPhone　蘋果獲利..

阿公花費25年做模型　遭屁孩砸..

洗完牙沒消毒　563病患恐染愛..

野外求生課　壁虎慘遭斷頭扒皮吃..

更多熱門

相關新聞

野外求生課　壁虎慘遭斷頭扒皮吃下

泰國軍方今年2月9日在春武里府（Chonburi）開設了一堂野外求生課程，期間有名教官抓起一隻活生生的壁虎，在全體新兵面前當場展示「如何處理、食用壁虎」，過程相當衝擊，血淋淋的畫面令不少新兵眉頭緊皺。但教官強調，人在極度艱困的環境下，就要懂得野地求生、發揮勇氣活下去。

莫迪大勝　執政聯盟搶下國會多數

英下議院領袖請辭　梅伊最快明宣布下台

英國電信：會使用華為設備開通5G網路

喜歡耳垢的味道　蟑螂躲他耳內亂爬

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

紅牌重機後座見「激短裙渾圓」　網瘋傳

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電博士　一年被拆穿

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財

賓士執行長退休後開BMW跑車兜風

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

夏于喬登上法國媒體！「紅毯最美女星」

「女星玩到全部露○」無碼影片被存檔！

新聞街拍播一半！緊T妹「震盪超兇長輩」甜笑路過

斗六女夜市人氣滷味夾5樣結帳590元

夭折女嬰捐心肝腎　醫護人員列隊送別

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

下周鋒面接力　「有機會像典型梅雨鋒面」

對女友最摳門的星座男Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

超可怕！客人打火機掉進火鍋...服務生幫撈下秒「熱湯爆炸」噴燙臉

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

畫面曝光！馬如龍外孫死亡車禍　擦撞左轉小黃人噴飛頭部重落地

浪汪上演《與你相遇》真實版！　猛追車尾想上車...司機感動收留

寶貝叫不醒！老爹獨創6妙招　突然現場連線女兒嚇哭網笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面