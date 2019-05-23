蔡英文新南向3年有成　經貿辦：來台投資成長66％

▲蔡英文。（圖／記者張凱喨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文2016年上任後，積極推動新南向政策，從經貿合作、人才交流、資源共享與區域鏈結等四大面向，創造與新南向夥伴國互利共赢的新合作模式，同時整備我國家能量以參與區域經濟融合。根據經貿談判辦公室報告指出，2018年與新南向國家貿易總額為1171億美元，與2016年相比成長22%；新南向國家來台投資2018年為3億9千多萬美元，較2016年的2億3千多萬美元相比增加66%。

行政院23日召開院會，針對新南向政策邁入第三年，經貿談判辦公室表示，在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面發揮了台灣軟實力，新南向政策所搭建的綿密社會鏈結與交流網絡，具體拉近了台灣與周邊亞洲國家及民間社會之間的信任與夥伴關係，台灣在亞洲的角色與能量不僅限於經濟、貿易或投資領域的影響力，同時也包含彰顯社會文化特色的軟實力。

經貿談判辦公室盤點新南向政策推動成果，發現我國與新南向夥伴國的貿易與投資持續成長；來自東南亞觀光客及航班大幅增加；協助國內工程業者爭取海外商機已取得亮眼成果；有效協助中小企業拓展新南向市場；以輸出入銀行、中小信保、農信保及海外信保的金融能量支援台商對外拓展商機；推動產學專班及培植各類人才，為我國企業所用。

在醫衛合作方面，經貿談判辦公室進一步指出，新南向夥伴國來台就醫人數大幅成長，以印尼、印度、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓及緬甸為優先重點對象，建構醫衛合作統籌協調中心，蒐集當地醫衛相關資訊，提供商機；在農業合作方面，推廣我農產品及農業資材出口；在投資保障方面，我國已更新與印度及菲律賓的雙邊投資協定，提供臺商在外打拼充分保障。

經貿談判辦公室強調，自2018年開始的美中對抗與貿易戰等大國競爭，以及周邊國家政策重心的移轉，我國的新南向政策適時回應了新的亞洲政經結構，與各國的區域願景如印太戰略，亦具有合作潛力，未來應爭取國際與我合作發展新南向。

蔡英文於520記者會表示，我國下一個階段的國家總目標為創造一個「MIT upgrade」，政府將持續推動新南向政策，與新南向夥伴國共同合作創造有利的環境，為台灣及新南向夥伴國建立共好的「新經濟典範」。

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