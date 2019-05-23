蔡英文：我對2020勝選有信心　最強組合就是1+1大於2

▲總統蔡英文於臉書發文。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨中執會為「英德大戰」掀起風波，總統蔡英文23日在臉書發文指出，她知道很多人關心初選，有些人會覺得焦慮，但強調自己對執政成績有信心，對2020勝選有信心，對黨的民主機制有信心。

「英德大戰」民進黨22日下午舉行中執會，各界以為這已是「終局之戰」，但黨主席卓榮泰突然沒收中執會，前行政院長賴清德也現身黨中央進入主席辦公室密室會商。

在密室會商之後，賴清德於黨中央舉行記者會，並拋出「三個如果」的新方案：「第一個情況，如果小英總統贏韓國瑜，我無條件支持她競選連任；第二個狀況，如果我沒有贏韓國瑜，我也全力支持蔡總統連任；第三個情況，如果我贏韓國瑜市長，韓國瑜又贏小英總統，我請小英總統還有黨提名我出馬競選總統。」另外，在手機納入民調方面，賴清德也同意納入，至於在納入的比例上，他表達了尊重黨中央安排的意思。

對於卓榮泰突然沒收中執會，賴清德隨後也拋出新方案，震撼民進黨內部，引起一片譁然。對此，蔡英文上午在臉書發文表示，她知道很多人關心初選，今早看報紙也許有些人會覺得焦慮，不過她身為總統，還是想跟大家報告，昨天國際上發生的事。



蔡英文指出，美軍的神盾艦經台灣海峽自由航行，我們國軍依照規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握台灣周邊海、空域的動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請大家放心。



蔡英文強調，她對執政成績有信心，對2020勝選有信心，對黨的民主機制有信心。從頭到尾，她都沒有改變，2020最強的勝選組合就是1+1大於2，「我也相信這是多數支持者和黨內同志的共識。希望大家能冷靜思考，做正確的選擇。」