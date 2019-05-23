524同婚上路！蘇貞昌暖指示：請一視同仁以祝福的心看待每一對新人

▲同婚專法表決三讀通過,挺同民眾相擁而泣。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院17日三讀通過同婚專法，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。同婚專法將在5月24日正式上路，行政院長蘇貞昌23日院會中特別溫暖喊話，「祝福等待一輩子相愛的戀人都可以結婚」，他也指示相關部門同仁一視同仁以祝福的心看待每一對新人。

行政院長蘇貞昌23日在行政院會中提及，「司法院釋字第748號解釋施行法」已在17日經立法院三讀通過，總統並已於昨日簽署法案並公佈，過程中為遵守大法官會議解釋、尊重公投民意，民法一個字未修，而以專法方式提出，從名稱到條文絞盡腦汁，字斟句酌，在立法院表決時，那麼多的立委投下關鍵性的一票，在大法官會議解釋所定期限前完成立法，他感謝各界的支持與全體國人的體諒，讓台灣社會向前一步，也讓世界看到台灣對人權保障的努力。

蘇貞昌指出，「對政府來說，法案的通過是政府服務的開始，祝福等待一輩子同婚登記相愛的戀人都可以結婚」。他也下令，請相關部門務必妥適做好各項相關準備作業，該宣導的要宣導（只要取得合法婚姻身份，該有的權利與福利待遇皆無不同）、相關作業上該一切如常的一切如常（如各戶所辦理結婚登記的「結婚書約」），如確有需調整的就調整，務必做好配套措施。

蘇貞昌強調，他要特別請政府部門服務的同仁要率先以身做則，不論個人信仰、價值取向為何，在從事相關業務服務時，請一視同仁的以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不能有任何歧視性言行。

針對教育部在相關課本、教材上、教師在講授相關課程，蘇貞昌指示，都要對此一新的法律有所瞭解，並傳輸正確性別平等觀念，「政府必須從自身做起，才能營造一個對人人都友善的環境，希望大家一起繼續努力」。

蘇貞昌說，「我還是要再次向國人報告，本次只是通過一個成人之美的法案，民法的婚姻還是限定一男一女，一夫一妻制度没有改變，非同志者完全沒有受此法案的影響。無論你的性別傾向為何，我們都是同一國的，都一起生活在這塊土地上，都在同一個天地之間，只有相互包容的接受不同，和善的對待彼此，才能使台灣成為一個相互尊重，彼此友善的國家」。

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