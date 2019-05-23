同婚524上路！行政院澄清：結婚書約不會有「同性」等任何歧視用語

▲同婚專法在立法院三讀過關，關心群眾開心地揮舞彩虹旗。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院17日三讀通過同婚專法，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家。同婚將在5月24日正式上路，內政部戶政司22日於網站公布的「同性結婚書約」卻因「同性」2字引發歧視爭議，對此，行政院發言人Kolas Yotaka 23日澄清，「正式書約中不會見到同性兩個字，不會出現任何歧視性用語」。

Kolas 表示，目前網路上看到的結婚書約都只是示意範本，「今天下午內政部就會在網路上更新，明天即將上路的正式書約，其中不會見到『同性』兩個字，不會出現任何歧視性用語」。

行政院長蘇貞昌則也23日院會中特別提及，「司法院釋字第748號解釋施行法」已在17日經立法院三讀通過，總統並已於昨日簽署法案並公佈，他感謝表示，「過程中為遵守大法官會議解釋、尊重公投民意，民法一個字未修，而以專法方式提出，從名稱到條文絞盡腦汁，字斟句酌，在立法院表決時，那麼多的立委投下關鍵性的一票，在大法官會議解釋所定期限前完成立法，感謝各界的支持與全體國人的體諒，讓我們的社會向前一步，也讓世界看到台灣對人權保障的努力」。

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