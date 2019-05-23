封殺倒數！Google Android Q Beta版名單移除華為

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

本月舉辦的Google I/O 開發者大會中，Google宣布Android Q即將到來，而在支援Android Q Beta版的智慧型手機製造商的名單中，華為原先也在名單內，但據外媒報導，Google已經將華為代表的Mate 20 Pro從名單中移除。

據外媒《Phone Arena》報導，雖然川普政府宣布暫緩華為禁令90天，但在Android開發者網頁上，華為的Mate 20 Pro已經被Google悄悄從支援Android Q Beta版的智慧型手機製造商名單中移除。但目前並不清楚這次的移除是在Google宣布封殺華為後，還是暫緩華為禁令90天的訊息發布後。

▲華為遭Google自Android Q Beta版支援名單移除，目前已看不到華為Mate 20 Pro的身影。（圖／翻攝Android開發者網頁）

報導指出，儘管大部分華為Mate 20 Pro的用戶並不關心Android Q Beta版能否更新，但是Google此舉已經增加未來華為產品能否更新Android Q的不確定性，對Mate 20 Pro這樣高階的手機來說，前景似乎相當黯淡。

華為已經表示將會自行研發作業系統，預計最快今年秋天就能上市，最慢則要等到明年春天，華為消費者業務CEO余承東表示，華為自家的OS將會打通手機、電腦、平板、電視、汽車以及穿戴裝置，全部整合成一個系統，此外，還將兼容所有的安卓應用程式和Web應用。