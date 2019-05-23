Google搜尋小改版　多了消息來源LOGO點選更安心

▲ Google搜尋小改版 多了消息來源LOGO。（圖／翻攝自Google）

科技中心／綜合報導

Google搜尋引擎在今天推出更新，會在用戶的搜尋結果前方加上網頁的LOGO圖示，以便讓用戶選擇更可以被信任的消息來源。

Google在官方部落格中指出，今天Google推出了行動版搜尋結果頁面的視覺更新，幫助用戶發現更多新類型的訊息，並快速確定哪些對用戶來說是最有用的，讓用戶更好地分辨網路上提供訊息的來源。

更新的搜尋結果頁面是將網站名稱及其圖示顯示在該項搜尋結果的前端，幫助指示搜尋結果的來源網站，以便用戶更輕鬆地瀏覽結果頁面並決定接下來要點選的內容，網站所有者也可以選擇顯示的標示。

當用戶搜索產品或服務，或是Google有一個相關的廣告要展示時，用戶會在廣告卡的前端看到一個加粗的廣告標籤以及網址，以便快速確定消息來源。

隨著Google的新內容格式和方便的操作，這種新設計允許他們為搜尋結果添加更多操作按鈕和有用的預覽，包含購買電影票或是播放播客，同時讓用戶更好地了解網頁內容明確歸屬的源頭。

外媒The Verge認為，消息來源的標示很有意義，特別是對假新聞來源的擔憂仍在持續發酵。 網站可以完全控制他們的名字和圖標，如果在搜尋資訊時出現許多搜尋結果，這一變化至少可以幫助紐約時報（或是其他可靠、可信的消息來源）的連結脫穎而出，讓用戶避免點選一個聲名狼藉的內容農場連結。

Google表示，這次的新設計將首先出現於行動設備，電腦版將在未來推出。