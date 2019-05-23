倫敦將開通5G網路　英國電信：仍需要華為公司的設備

▲英國的5G網路初期將採用華為設備。（合成圖／EE電信官網、環球時報）



大陸中心／綜合報導

英國30日將在倫敦（London）、卡地夫（Cardiff）與愛丁堡（Edinburgh）等6個城市開通5G網路。據《路透》報導，英國最大的移動通訊營運商EE電信指出，雖然目前已計畫將華為網路設備從公司的核心網路群中刪除，但至少在5G網路推出的前幾年，仍需要依賴華為公司所製造的設備。

據報導，英國電信（British Telecom）旗下的EE電信（Everything Everywhere）指出，這次的5G發布計畫是「英國5G巡旅的開端」，下周（5月30日）將有倫敦、卡地夫（威爾斯首府）與愛丁堡等6個城市開通5G網路，預計到年底前還會在另外10個城市開通5G網路。

▼任正非日前稱，華為的5G技術「2、3年內沒人追得上」。（圖／路透）



EE首席執行官馬克（Marc Allera）表示，公司內部認為，對於英國而言，在5G領域上處於「全球領先的國家」相當重要。他提到，目前已計畫將華為的網路設備從公司內部的核心網路中移除；不過，英國電信集團技術部負責人霍華德（Howard Watson）指出，儘管如此，英國也會在「華為完全脫離核心網路群」之前，開通5G網路。

馬克說明，目前境內的5G網路已經可以達到500Mbps的速度，預計到年底可以達到1Gbps的速度。他補充，公司計畫在2019年年底之前架設1500個5G基地台；而這些基地台將被架設在「最繁忙的城市中，最繁忙的地區」。

馬克提到，雖然華為的Mate 20X（5G）原訂是5G網路推出後的配合機型，但因為Google發布了終止業務消息，讓Android系統存在不確定性，因此目前已將該機型從電信訂單中撤出。