松下發聲打臉「斷供」傳言　華為：感謝！

▲松下集團發聲否認「斷供」華為傳言。（圖／翻攝自松下集團大陸官網）

大陸中心／綜合報導

有日媒23日報導，日本松下電器產業公司（Panasonic）今日決定暫停向華為提供某些零部件。但這則新聞被松下集團在大陸官網上立馬發聲打臉，否認「斷供」傳言，稱「向華為公司供貨正常」。隨後華為也發佈聲明稱，「松下是華為重要的合作夥伴，松下集團與華為公司的所有業務合作持續正常開展。」

松下集團是總部位於日本的全球性電子廠商，從事各種電器產品的生產、銷售等。松下電器（中國）有限公司成立於1994年，並於2002年實現了獨資，主要負責開展家電、系統、環境、元器件等商品的銷售和售後服務活動。

據路透社報導，當地時間23日松下在一份聲明中表示，已指示雇員停止與華為及其68家關聯企業的交易，以回應美國政府對華為的禁令。

據《日經亞洲評論》報導，違反出口限制的供應商將面臨罰款或其他處罰。去年，華為從日本公司採購了價值7000億日元（約新台幣2003億元）的產品，可能包括索尼圖像感測器和東芝記憶體存儲晶片。

▲松下稱向華為供貨正常。（圖／達志影像／美聯社）

不過，報導出來不久松下大陸官網就發聲明否認「斷供」傳言，「目前公司向華為公司供貨正常，對於網路媒體上所提及的『斷貨』等表述均為不實之辭。」

松下稱，「華為是松下一直以來的重要合作夥伴，公司將在嚴格遵守所在國家和地區的相關法律及合規條例的基礎上，持續向華為等中國客戶銷售商品和提供服務，在中國貢獻松下集團的微薄之力，為中國事業發展添磚加瓦。」

隨後，華為也發佈聲明稱，「松下是華為重要的合作夥伴，雙方在多領域展開密切合作。松下集團與華為公司的所有業務合作持續正常開展。感謝松下集團對華為的一貫支持。」

在這份聲明中，華為還感謝了公司其他合作夥伴的支持，「我們也感謝所有長期以來支持華為業務發展的全球供應商夥伴！」