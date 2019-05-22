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「彩虹版結婚書約」佛心免費載　網讚：為什麼同婚證書比異婚美！

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▲▼ 「彩虹版結婚書約」佛心免費載　網：為什麼同婚證書比異婚美！同婚版結婚書約。（圖／臉書「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）
▲超美的同婚版結婚書約被網友狂讚「超有質感！」（圖／取自臉書「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

記者林育綾／綜合報導

5月24日就是台灣同婚合法登記正式上路的第一天，全台戶政事務所皆可接受登記，不過部分事務所尚未提供同婚版的「結婚書約」，而長期為同運挺身的同志媽媽Jovi 就在粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」分享自己設計的「彩虹版結婚書約」，適用於同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》。她表示由於一生可能只有結一次婚，無法忍受白底黑字，「請原諒我想要比較美的結婚書約！」並開放在雲端及超商提供需要的人自行下載，網友看了也大讚「好有質感！」甚至有異性戀網友羨慕說「為什麼同婚的比較美！」

＊18:45更新：由於先前官方的「同婚版結婚書約」尚未一致，內政部已修正更新，Jovi 吳少喬目前也同步修正自己設計的美編版「彩虹結婚書約」並重新上傳。她特地向記者致電，「畢竟大家（同性伴侶）都是第一次結婚」請讀者見諒！記者已於18:45更新本稿為正確版同婚結婚書約。


▲Jovi（右）和Mindy（左）雖然早已「結婚」且拍婚紗照，不過兩人在5/24才正式迎接合法結婚登記。（圖／Jovi提供）

請繼續往下閱讀...

由於5月17日立法院三讀通過同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》，讓台灣成為「亞洲第一個同婚合法化的國家」，內政部也將系統準備好，在24日同婚合法登記正式上路當天，全台戶政事務所皆可接受同性別二人登記結婚。

而同志新人若要登記，除了要攜帶雙方的身分證、戶口名簿、證件照之外，還要備妥有2位證人簽名之「結婚書約」。雖然許多戶政事務所有提供結婚書約，不過日前內政部尚未準備好同婚版的書約，僅有民法的異性婚姻版，且只是簡易的白底黑字；雖內政部後續已提供修正版可以領取，但Jovi 親自詢問住處附近的戶政事務所，目前也尚未提供，因此可能不是每間都會提供，建議新人先自行備妥書約。

▲▼同性結婚書約仍然註明結婚人。（圖／取自內政部網站）
▲內政部提供的白紙黑字版結婚書約。（圖／取自內政部網站）

Jovi 分享自己設計的「彩虹版結婚書約」，還超佛心上傳至雲端，也提供7-11、全家超商輸出列印碼，讓有需要的人可以自行下載列印，她認為一生可能只有結一次婚，自己無法忍受白底黑字，想要比較美的書約，網友看了也紛紛留言「謝謝妳！也恭喜妳們！」「好漂亮的書約！」「美得讓人想填上名字⋯」「同婚證書也太有質感了吧？」「為什麼比異婚美XD」

此外台北市議員邱威傑、林穎孟與黃郁芬，也將在524同婚登記上路當天，提供「期間限定」的證婚服務。依照法律規定，結婚應以書面為之，有2人以上證人之簽名，並向戶政機關為結婚之登記，為了避免大家忘記準備證人，將在信義區戶政事務所為同志證婚。


▲北市議員黃郁芬、林穎孟、邱威傑提供證婚服務。（圖／翻攝林穎孟臉書

＊同婚版結婚書約下載位置（吳少喬提供）

7-11 IBON雲端列印
上傳日期 2019/05/22 18:38:15
列印期限 2019/05/25 18:38:15
取件編碼 3183815817

全家雲端列印
上傳日期 2019/05/22 18:38:18
列印期限2019/05/25 18:38:31
列印號碼 7240774262

無時效雲端圖連結（可拿去印刷店輸出）

＊18:45更新：由於先前官方的「同婚版結婚書約」尚未一致，內政部已修正更新，Jovi 吳少喬目前也同步修正自己設計的美編版「彩虹結婚書約」並重新上傳。她特地向記者致電，「畢竟大家（同性伴侶）都是第一次結婚」請讀者見諒！記者已於18:45 更新本稿為正確版同婚結婚書約資訊。

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關鍵字：同婚,結婚證書,結婚書約,證婚,同志婚姻,同婚合法化,同婚專法

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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