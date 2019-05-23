同婚結婚書約懶人包！插畫家融入末日浪漫：年老乏味也願與你走向未來



▲文化總會邀來插畫家設計同婚版「結婚書約」，融入末日浪漫概念，傳遞：年老乏味也願意與你走向未來。（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

5月24日就是台灣同婚合法登記正式上路的第一天，全台戶政事務所皆可接受登記，新人們準備好「結婚書約」了嗎？為了慶祝同性婚姻合法終於實現，不少有才華的創作者特別設計精美版結婚書約，包括同志媽媽吳少喬、婚姻平權大平台，而中華文化總會更邀來插畫家Phoebe Chen以「末日情節的浪漫」構圖，傳遞出「彼此同意面臨的未來可能都將比現在更年老與乏味，但因你令我安心，因此我願意和你走向未來。」

3種精美版的結婚書約，皆按照內政部戶政司根據《司法院釋字第748號解釋施行法》來製作，《ETtoday新聞雲》在此同步分享精美版的同性結婚書約，如果你也不想要只有「白紙黑字」，可以選擇自己喜歡的版本下載列印使用。

一、插畫家Phoebe Chen「末日浪漫」版



中華文化總會的《新活水》雜誌5月號，邀請擅長透過女性與情慾題材展現生活觀察聯想的插畫家 Phoebe Chen，以鮮明的風格與色彩創作出這幅作品。除了收錄在雜誌內，也特地將插畫設計成新活水限定的結婚書約，並提供同志版與異性戀版開放下載。

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Phoebe Chen在創作概念提到，「讀詩時，我感到一種末日情節的浪漫：彼此同意面臨的未來可能都將比現在更年老與乏味，但因你令我安心，因此我願意和你走向未來。因此我在構圖時誇飾了這樣的感覺，並把詩裡的隱喻轉化成畫面元素，讓整個畫面帶有一點末日來臨之感。」

同志版：reurl.cc/7LER5

異性戀版：reurl.cc/p4K7r

無時效雲端下載：reurl.cc/z4Qgp

7-11 Ibon 列印號碼(2019/05/26中午前)：6433020390

二、Jovi吳少喬彩虹版



▲Jovi 自行設計的同婚版結婚書約被網友狂讚。（圖／取自粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」）

長期為了同運挺身而出的Jovi，終於能與伴侶Mindy合法登記、給女兒苗苗一個完整的家。她表示由於一生可能只有結一次婚，無法忍受白底黑字，「請原諒我想要比較美的結婚書約！」並開放在雲端及超商提供需要的人自行下載，網友看了也大讚「好有質感！」甚至有異性戀網友羨慕說「為什麼同婚的比較美！」



▲Jovi（右）和Mindy（左）雖然早已「結婚」且拍婚紗照，不過兩人在5/24才正式迎接合法結婚登記。（圖／Jovi提供）

Jovi 提供下載方式：



7-11 IBON雲端列印

上傳日期 2019/05/22 18:38:15

列印期限 2019/05/25 18:38:15

取件編碼 3183815817

全家雲端列印

上傳日期 2019/05/22 18:38:18

列印期限2019/05/25 18:38:31

列印號碼 7240774262



無時效雲端圖連結 （可拿去印刷店輸出）

三、婚姻平權大平台精美版

「婚姻平權大平台」長期以來為推動婚姻平權不遺餘力，5/24當天更特別邀請知名同性伴侶8點30分到信義戶政事務所登記，包括知名網路圖文作家厭世姬與劇作家簡莉穎、小說家陳雪與早餐人⋯等，並在登記後參與「幸福起跑線」婚禮趴紀念活動。



▲婚姻平權大平台提供的結婚書約。（圖／婚姻平權大平台）

「婚姻平權大平台」精美版同婚結婚書約下載：https://reurl.cc/y46vM

登記結婚必須攜帶：

1. 雙方當事人戶口名簿

2. 國民身份證 / （外籍人士請提供護照）

3. 結婚當事人印章或簽名

4. 結婚書約正本2~3份

（需有2位年滿20歲以上具有行為能力之證人，於結婚書約上事先簽名或蓋章即可）

5. 結婚雙方當事人，兩年內正二吋半新式身分證規格-彩色照片乙張。