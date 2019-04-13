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利比亞「東軍」圍攻首都戰　義大利總理：外國武力干預不是辦法

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▲▼軍閥哈夫塔領導的利比亞國防軍（LNA）成員從班加西出發，前往增援圍攻的黎波里行動。（圖／路透）

▲強人哈夫塔領導的利比亞國防軍（LNA）成員從東部班加西出發，前往增援圍攻的黎波里行動。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

利比亞衝突持續，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，外國軍事力量介入，無法化解利比亞這個義大利前殖民地的紛爭，並警告武力介入可能會觸發更多難民逃往地中海沿岸的歐洲國家。

路透社報導，由利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）領導的東部軍隊，目前仍持續往首都的黎波里進軍，企圖完全控制首都，但效忠於利比亞總理薩拉傑（Fayez al-Serraj）的部隊到目前為止仍然能有效抵擋這波攻勢。

孔蒂在《每日事實報》（Il Fatto Quotidiano）13日刊出的訪談中表態反對外國軍事介入利比亞亂局。孔蒂直言，「軍事選項不是解決問題的方案」，並呼籲各方停火展開會談。

目前，利比亞是撒哈拉以南非洲難民逃往南歐國家的主要通道。孔蒂表示，任何潛在的軍事干預行動，都有可能觸發更多利比亞人逃往歐洲，「人道主義危機風險很大。」

義大利支持以薩拉傑為首的利比亞聯合政府，同時也是利比亞石油開採的主要投資者。義大利政府過去一再批評北約2011年干預推翻利比亞前領導人格達費（Muammar Gaddafi）的決定，稱此舉不但沒有帶來和平，反而在利國製造更多混亂。

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關鍵字：利比亞內戰

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