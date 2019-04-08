利比亞叛軍首次空襲首都…衝突已釀23死　美軍宣布撤離

▲軍閥哈夫塔領導的利比亞國防軍（LNA）部隊從班加西出發，前往增援圍攻的黎波里行動。（圖／路透／下同）



國際中心／綜合報導

利比亞局勢持續惡化，軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）率領的「利比亞國防軍」7日首度向的黎波里郊區發動空襲，造成至少1人死亡，而自4日起，交戰雙方已經有23人在衝突中喪生。美軍表示，派駐利比亞的美軍部隊將暫時部署至他處。

「利比亞國防軍」為了推翻歐盟與聯合國承認的利比亞聯合政府，自4日開始朝首都的黎波里進軍，目前已經兵臨的黎波里城下，在郊區與政府軍發生零星衝突。利比亞國防軍先前聲稱已經控制的黎波里機場，政府軍也宣布將發動反攻。

的黎波里憂心全面戰爭爆發，已經開始囤積食物和燃料等生活必需品。聯合國則已經從當地撤走所有非必要人員，並呼籲開始疏散平民。美軍非洲司令部也宣布，由於利比亞局勢複雜、不穩定，因此部分駐當地部隊將暫時派往其他地方。

美軍在利比亞駐有一支規模較小的部隊，任務是打擊基地組織、伊斯蘭國等極端恐怖主義份子，另外也負責保護美國駐當地外交人員。美軍非洲司令部司令、海軍陸戰隊上將瓦爾德豪澤（Thomas Waldhauser）說，「即使調整了部隊部署，我們將持續保持敏銳靈活，支持美國現行戰略。」