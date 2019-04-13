「台南古城節」　網友募集的100份炸雞供信眾擲筊杯乞求

▲台南市市議員陳怡珍、興濟宮董事長吳漢清、副董事長侯明福等人，一同向保生大帝致拜，感謝神明的庇佑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台南古城節」活動於4月13日下午1時許，在大觀音亭暨祀典興濟宮展開，網友募集的100份炸雞供信眾擲筊杯乞求，參與人員一同向保生大帝敬拜後，古早攤位沿街叫賣，一起走到吳園，場面浩浩蕩蕩十分熱鬧。

台南古城節今年邁入第3年，於4月13日在祀典興濟宮前開跑，盛傳興濟宮虎爺愛吃炸雞，於是發起網路勸募，獲得台南在地炸雞品牌「炸雞洋行」和40餘位網友的的支持，共募得100盒，於13日下午1時開始祭拜虎爺拉開活動序幕。

祭拜好之炸雞則由現場民眾擲筊杯，只要擲得一個聖杯即可獲得1份炸雞，許多家長帶著小孩前來參加擲筊杯乞求，相當有趣。

▲「台南古城節」活動於4月13日下午1時許，在大觀音亭暨祀典興濟宮展開，網友募集的100份炸雞供信眾擲筊杯乞求。

接著，由台南市北區區長李皇興、中西區區長蕭泰華、市議員陳怡珍、興濟宮董事長吳漢清、副董事長侯明福等人，一同向保生大帝致拜，感謝神明的庇佑，讓台南古城節活動順利進行。

台南古城節首次和興濟宮合作，雙方希望藉此展現以往台南古城生活形態，因此參與的攤販都是古早味的呈現，以沿街叫賣方式，讓年輕一代大開眼界。大觀音亭真人月老也出馬參與活動，至吳園和長輩們互動，現場致贈紅線，很多年輕人爭相索取，宗教信仰主動和新世代接觸，也是另一種寺廟宣傳手法。