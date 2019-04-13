台南清虛宮捕蠅紙抓到麻雀「浮字了」　「13」連中三彩如神助

▲台南西港「清虛宮」4月3日上午被宮主李思儀發現，有一隻小麻雀被黏在捕蠅紙上動彈不得。（圖／李思儀授權使用，下同）

記者林悅／台南報導

台南西港「清虛宮」4月3日上午被宮主李思儀發現，有一隻小麻雀被黏在捕蠅紙上動彈不得，經小心翼翼將鳥兒腳撥離捕蠅紙，終平安獲救展翅飛走，李小姐將「黏鳥」照片PO網，引發網友熱烈討論，有網友解謎說要簽「13」這個號碼，不料竟巧合地在台灣彩券3個彩號開出，更特別地是從此蒼蠅明顯減少，令親友稱奇。





台南西港「清虛宮」主祀太上老君，為宮主李思儀家中所供奉，神明約兩年多前降旨指示到西港建廟，2月24日才正式移駕入火安座。惟因附近有雞舍，蒼蠅十分多，多到宮主李思儀每天都要在宮內放捕蠅紙捕蒼蠅，十分困擾。

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▲台南西港「清虛宮」，因附近有雞舍，蒼蠅十分多，多到宮主李思儀每天都要在宮內放捕蠅紙捕蒼蠅，十分困擾。

李思儀指出，4月3日一早她來開廟門時，竟發現蒼蠅堆中，黏到一隻麻雀，她當場傻眼，不知麻雀怎麼被黏的，她想救這隻麻雀，但牠受驚一直掙扎，她則輕撫鳥頭安無撫，叫鳥兒乖乖不要亂動，她是要救牠，說也奇怪，鳥兒好像聽懂她的話，就不再亂動。李思儀小心翼翼輕輕撥開拔出麻雀細細的雙腳及腹部的羽毛，終於成功將麻雀從捕蠅紙上分離。

▲台南西港「清虛宮」主祀太上老君，為宮主李思儀家中所供奉，神明約兩年多前降旨指示到西港建廟，2019年2月24日才正式移駕入火安座。

李思儀說，這隻麻雀先在地上活動了一下，隨即就展翅高飛，平安脫困飛走，她十分開心，事後把將「黏鳥」照片PO上臉書寫說：「我是要捕蒼蠅，不是你」，將此事與網友分享，獲得網友熱議，網友說「阿密陀佛」、「放走牠了，幸好沒受傷」、「這算靈鳥 真是神的指示，在考驗你的善緣吧！」，也有網友說「裡面才有神氣！」，另有網友報明牌「13」號，理由是鳥的身形是3，1隻鳥就是「13」，報明牌13號。

李思儀說，沒想到當時的玩笑話，當晚及隔日的3種彩都開出13號，令親友們嘖嘖稱奇。李思儀說她不會賭，也不簽牌，她不認為麻雀事件是在報明牌，但有一件神奇的事，就是救了小麻雀後，蒼蠅數量突然間少了很多，因減少的現象實在十分明顯，她都有點懷疑是不是與救小鳥的事件有關。