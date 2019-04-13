▲ 新北市民遺體到基隆火化，市府補助3000元。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

民眾治喪習慣就近選擇鄰近生活圈處理身後事，為了讓市民到台北市、桃園市以及基隆市的火化費用均一價，侯友宜13日下午與瑞芳里長座談時宣布，新北市民亡故後，若前往基隆火化4月1日起補助3000元。



民政局指出，新北市每年約有近千人前往基隆火化遺體，且大多集中在瑞芳、平溪、雙溪、貢汐、萬里、金山以及石門，目前新北市民前往桃園市、台北市火化遺體收費是6000元，由於基隆市收費9000元，市府為減少市民前往基隆火化的負擔，因此補助3000元。



民政局表示，想要申請的民眾，要填寫申請書，並檢附與亡者關係證明文件、亡者除戶謄本、火化繳費證明影本、基隆市政府開立之火化證明影本、申請人金融機構存摺影本，寄送至新北市殯葬處，但已免收火化費的市民，不再另予補助。

▲ 侯友宜特別致贈「勸善濟世」匾額，感謝勸濟堂一直秉持著關聖帝君勸世濟民的精神。



稍早侯友宜則前往金瓜石勸濟堂參拜，金瓜石勸濟堂為傳統道教聖廟，主祀關聖帝君，創建於西元1896年，以「勸眾行善、濟危扶困」為堂旨，並以「庇佑群黎、安居樂業」為宗。侯友宜特別致贈「勸善濟世」匾額，感謝勸濟堂一直秉持著關聖帝君勸世濟民的精神，長期為地方無私的奉獻與付出。



勸濟堂主任委員連城珍表示，4月27日天上聖母聖誕當日，廟方規劃了金瓜石遶境祈福活動，金瓜石迎媽祖已有近百年歷史，根據史料紀錄，最早可追溯到西元1919年，早期瑞芳金瓜石盛產金礦，遶境時全礦區所有人都休假參與盛會，祈求神明保佑多挖到黃金。勸濟堂舉辦金瓜石媽祖遶境祈福活動，歡迎大家前往參拜祈福。