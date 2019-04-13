抽到「最操替代役」竟躲寢室拉K　滾下床抽搐、鼻涕狂流才曝光

▲新北消防替代役男在寢室拉K抽搐。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北市消防局第四救災救護大隊烏來分隊一名王姓消防替代役男，本來5月就要退伍，但就在3月19日他躲在寢室內偷偷拉K，突然從床舖跌落到地板抽搐，隊員發現他身旁還有鐵盤及白色不明粉末，將他送醫後王男坦承吸度，經通報後由大隊人員陪同其自首，除依法裁罰外，並將他記過2次、罰勤16小時。

該名26歲的王姓男子有吸毒前科，卻抽到有「最操替代役」之稱的消防役，有去年6月分發到偏僻的烏來分隊，原本今年5月就可以閃人，不料就在3月晚間10點多，他突然從床舖跌落地板，隊員發現時他全身抽搐、意識譫妄，鼻孔一邊用衛生紙塞住，另一邊鼻孔鼻涕橫流；身旁還有疑似是毒品吸食器及白色粉末，王男當時意識不清被送往新店耕莘醫院急救，所幸無生命危險。

新北市消防局表示，經過分隊小隊長訪談役男，他承認當晚有吸食K他命，經過通報程序及驗尿後，由大隊組長及分隊同仁陪同，帶著吸食器前往烏來警分駐所自首，並測出些微的藥物陽性反應，全案訊後依照《毒品危害防制條例》裁罰，並由考績委員會審議將他記過2次、罰勤16小時。

▼替代役中以「消防役」為籤王，學長警惕進去一定會被操爆。（圖／記者陳豐德翻攝）

