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新北特製「珠蔥丼」開賣　侯友宜平溪化身一日推銷員

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▲ 新北特製「珠蔥丼」開賣 侯友宜平溪化身一日推銷員。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北特製「珠蔥丼」開賣，侯友宜平溪化身一日推銷員。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜13日上午在平溪化身為「新北特製珠蔥丼」一日推銷員，進行珠蔥產地推廣行銷，與知名餐廳合作推廣珠蔥料理，結合平溪鐵路支線特色及日式景點等元素，將珠蔥以日式丼飯，裝在木製餐盒裡呈現，即日起至5月底，每周末在平溪區農會旁珠蔥小舖上架販售，邀請遊客來平溪嘗鮮。

侯友宜13日到平溪為「新北特製珠蔥丼」舉行開賣儀式，與現場貴賓一齊為「新北特製珠蔥丼」揭幕，象徵正式開賣，並親自化身為最佳一日推銷員，為民眾送上料多實在的「新北特製珠蔥丼」，受到現場民眾瘋狂搶購。

農業局長李玟表示，平溪為國際知名旅遊景點，也是新北最大的珠蔥產地，產量約1-2萬台斤，耕作面積總計約1.1公頃，與一般蔥相比，珠蔥吃起來多香氣而少蔥嗆味，能感覺一股淡雅清香，讓人難以忘懷，歡迎民眾來放天燈的同時，一定要享用在地珠蔥的美味。

▲ 新北特製「珠蔥丼」開賣 侯友宜平溪化身一日推銷員。（圖／新北市農業局提供）

平溪區農會理事長胡正吉表示，「新北特製珠蔥丼」每份80元，即日起到5月底前每周末，限量30個，從上午11時30分到下午1時，在珠蔥小舖買得到，若需大量採買的民眾，可以在3天前向平溪區農會預約訂購。

胡正吉說，珠蔥丼以珠蔥及當季在地食材為主，珠蔥絲另附，讓民眾能自行施灑，享受珠蔥料理的幸福美味。另外還跨產業和民間合作，將珠蔥帶進日常生活，像是珠蔥盆栽及珠蔥煎餅，也都可以在珠蔥小舖及平溪區農會門市買到，並讓民眾品嘗到平溪農會家政班好手藝。

農業局表示，珠蔥是新北代表性的農產之一，今年與經發局合作結合在地店家，於4月8日至5月31日在平溪、新店、烏來、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿500元即現折100元的活動，邀請民眾一起來產地品嘗珠蔥料理。另外在烏來大飯店、璞石麗緻溫泉會館，還有板橋知名餐廳海釣族也都有採用新北市在地的珠蔥，做成美味料理。板橋凱薩大飯店、新板希爾頓酒店也正在跟主廚研議菜單，未來會把新北市的珠蔥、綠竹筍等當季特色農產品，全部送進星級飯店及知名餐廳，民眾在都會區就能享用新北市各地美味的農特產品。

4月20日、4月27日舉辦來去農家Do一日遊小旅行，民眾只要隨小旅行路線便可體驗珠蔥從生產、加工到休閒產業的過程。小旅行遊程從早上8點10分至下午4點30分，有農場珠蔥採收體驗、親手料理現採新鮮珠蔥、DIY珠蔥盆栽、南瓜粿DIY及放天燈祈福，每位699元，名額有限報名要快，快上新北市農業局「來去農家Do一日」報名哦！珠蔥產期限定，心動不如馬上行動，趕快來電平溪區農會02-2495-1051、02-2495-2818吃美味吃健康！

▲ 新北特製「珠蔥丼」開賣 侯友宜平溪化身一日推銷員。（圖／新北市農業局提供）

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關鍵字：新北,平溪,珠蔥,日式丼飯

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