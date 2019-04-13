▲ 新北「安全市集逗陣來」，副市長謝政達與靖娟宣導兒童安全。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與靖娟兒童安全文教基金會13日合作，在市民廣場舉辦「安全市集逗陣來、乎你安心又快樂」活動，副市長謝政達提醒家長帶小朋友到公園玩耍時，應避免穿拖鞋、裙子，衣物的繩帶不宜過長，並先檢查遊具，以確保遊戲安全。

靖娟兒童安全文教基金會董事長林志嘉在致詞時表示，新北市長侯友宜其實一直擔任基金會的董事，對於兒童安全一向非常關心，相信他擔任市長後，一定會特別注重兒童的安全，靖娟也長期與市府合作，致力於各項兒童安全的宣導和推動。他呼籲，與其買許多玩具或物質來取悅孩子，不如多花10分鐘來陪伴孩子。

副市長謝政達表示，維護兒童安全是市府最重要的責任，侯市長正在推動於學校周邊建立「安全步道」，目的便是為維護學童於上下學的安全，建議所有家長們共同來配合，為孩子多做一份防範，就能減少一份意外，讓孩子都能快樂的成長。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴，扮演兒童安全宣導達人，她在活動現場挑選2位孩童，一位穿布鞋，另位穿拖鞋，帽T還有2條長長帶子垂下，考考謝政達何者穿著正確？謝政達當場選出穿布鞋者，林月琴解釋，孩童的頸圍大約12.5公分，若穿著有繩帶的衣物，不可以超過15公分，以免意外時勒住脖子。

此外，當家長帶孩子到公園遊戲場時，要先檢查遊具是否有鬆脫、毀損等，並隨時看護孩子的動向。當宣導完畢後，現場開放搶答，一位喆喆小朋友的媽媽都答對，但林月琴問他，媽媽到公園時有先做檢查嗎？喆喆卻大聲爆雷說：「都沒有啊！」引起現場一陣爆笑。

活動現場並請來時下最受小朋友歡迎的波力安寶，結果一出場便引起小朋友包圍。新北市議員劉美芳、陳儀君和社會局副局長呂春萍等人，都和小朋友一起玩套圈圈遊戲，活動分為「健康照護」、「安全預防」與「共享快樂」等三大主題，天空雖下起小雨，但仍不減家長帶著小朋友一起遊戲闖關，共享歡樂時光。