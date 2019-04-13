質疑人妻與小王「嘿咻180次」　人夫自訴遭法院駁回

▲桃園市韓姓人夫懷疑妻子自101年起與林姓男子搞外遇，從妻子手機通訊軟體查出雙方互有愛慕字眼對話，至少在汽車賓館發生180餘次親密關係，韓憤而向法院提出自訴但遭駁回。（圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市韓姓男子與妻結縭廿餘年，但自2012年起，妻子因小孩關係加入家長會結識林姓男子，兩人關係從密，韓發現妻子手機常有與林男互吐愛意等對話，還查出7年來妻子與林男上汽車賓館至少180餘次，韓憤而向法院提出自訴控告林男妨害家庭，韓妻與林男堅決否認指控；桃園地院以韓無法提出沾染精液衛生紙、保險套等佐證，也未提出發生親密時間、地點證明，裁定駁回其自訴。

韓姓男子自訴書指控，妻子因小孩關係於2012年起參加學校家長會，因而結識林姓男子，韓查出妻子手機常有與林男互吐愛意與傾慕之意，甚至相互贈送昂貴禮物，夫妻為此經常吵架爭執，妻子始終否認與林男友不正常關係，2人關係因而惡化，2017年10月兩人離婚。

但韓男暗中查訪發現妻子與林男7年來至少在汽車賓館發生180餘次親密關係，離婚後，韓男見前妻與林男更親密來往，憤而自訴控告林男妨害家庭。

桃園地院調查，林男在偵訊時坦承確實曾和韓妻交往，也有送飾品等情事，但對發生親密關係一事，林行使拒絕作證權，院方認定林男和韓妻雖有逾越單純異性朋友分際、背離夫妻忠誠義務，但不能斷定確有姦淫行為。

此外，韓男提出手機對話紀錄，僅能確認兩人有分享生活瑣事、表達思慕之情，林男也曾說有進入旅館等，但僅能認定關係親密，但對話中沒提及性交或影射性行為內容，加上汽車旅館監視畫面早已逾期銷毀無法佐證。

桃園地院以韓男未當場查獲林男和前妻當場性交，也未扣得沾染精液衛生紙、保險套佐證，法院無從認定林男有姦淫韓妻行為，沒有充分說服力而達提起自訴門檻證據，因此裁定駁回韓男自訴。

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