淨賺2666萬！經手台印地下匯兌51億　人力仲介夫妻檔被起訴

▲北檢起訴人力仲介夫妻檔，涉嫌從事非法地下匯兌規模達51億元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

伯樂人才資源仲介公司負責人莊家榮與印尼籍妻子黃來招，涉嫌從2013年起從事非法地下匯兌工作，利用台灣各地的東南亞雜貨店，招攬需要匯錢回老家的移工，以每筆80元到120元不等代價協助移工匯兌，總經手金額51.5億餘元，淨賺手續費累計至少2666萬元，台北地檢署12日依違反《銀行法》起訴莊家榮、黃來招夫妻。

起訴指出，莊家榮同時經營伯樂人才、冠奇科技、印達貿易3間公司，其中印達公司登記負責人是莊家榮的妻子黃來招，2人從2013年8月起，與外籍人士在台經營的雜貨店合作，經營未經許可的地下匯兌業務。

移工可以上冠奇公司製作的「INDAR」網站，或直接在雜貨店內填寫委託單，然後把領取的薪資匯入印達公司的台灣帳戶，莊家榮、黃來招再依委託，從印尼的銀行把印尼盾匯進移工指定戶頭，移工每筆委託支付100元、快件(1到2小時到帳)付費150元到300元，莊家榮、黃來招可獲得一般件80元、快件120元的利潤。

莊家榮辯稱，自己是合法人力仲介業者，只是在幫忙外籍勞工處理薪資代結匯，但檢察官指出，人力仲介業者只能代為送件，莊家榮和黃來招卻直接經營異地匯兌業務，觸犯《銀行法》規定，因此依法將夫妻檔與涉案公司提起公訴，並請法院宣告沒收不法所得2666萬8420元。