警偷吃人妻...傳訊調戲「老公香蕉好硬」！法官罵不知羞恥判賠50萬

▲警察外遇人妻還互傳鹹濕訊息「老公香蕉很硬」。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

社會中心／綜合報導

桃園市一名蔡姓員警和已婚女子外遇，並三度到旅館開房間，期間互傳大量露骨的性暗示訊息，例如「老公香蕉很硬」、「老婆一直高潮迭起」等。蔡男辯駁，這些都只是開玩笑而已，但法官審酌認為，文字描述具體，且蔡男身為警察還知法犯法，判刑1年，並賠償50萬元。

被戴綠帽的賴姓男子控訴，其妻子背著他和蔡姓員警和偷吃，去年1月到2月期間，賴妻和蔡男一共發生三次性行為。事後，賴男發現妻子手機裡面有許多大尺度的訊息，還以「老公老婆」互相稱呼，才揭穿這樁婚外情。



賴男發現，妻子傳訊給小王表示「昨天事後有點出血，快要乾淨了，但因為刺激又有點血量」，蔡男則回覆「老公的香蕉很硬」，其他煽情訊息還包括「昨晚老婆忘記坐在上面了，很硬啊，在浴缸就很硬了」、「非常的濕」、「第一次在浴缸插進去」、「老公插進來就放鬆了」、「老婆一直高潮迭起哦」等等

檢方偵訊時，蔡男始終否認有與賴妻發生性關係，且兩人之間傳的訊息都是「開玩笑的」，且自己動過心臟手術，無法做劇烈的床上運動，稱其為不實指控。但是，法官判定人為，兩人所傳訊息內容相當具體明確，客觀來看都可知是指男女性事，不採姓蔡男證詞。

法官審酌，蔡男已擔任警察20多年，本應知法守法，卻破壞他人家庭，且犯後不知羞愧繼續狡辯，無悔過之意，依3件相姦罪各判有期徒刑5個月，合併應執行有期徒刑1年，得易科罰金。另外，民事部分，賴男認為自己婚姻受到侵害，索賠200萬，法院審酌判蔡男賠償50萬元。

