星宇航空求命名！募集4種會員卡級名稱　獲選就能當上首航旅客

▲星宇航空明年初開航，16日起舉辦會員方案及卡級名稱命名活動，獲選者可搭乘首航班機，成為首位旅客。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空預計於明年初正式啟航，各項籌備工作正緊鑼密鼓的同步展開！對於常飛旅客詢問度最高的會員方案，星宇航空宣布公開邀請未來的旅客們親自為會員方案及卡級名稱命名，獲選者將可受邀搭乘首航航班，成為星宇航空首位旅客。

星宇航空推出會員方案及卡級名稱命名活動，自4月16日上午10:00起開始接受投稿，4月25日23:59截止，為期十天。旅客只要至星宇航空官方網站www.starlux-airlines.com命名方案活動頁面，填入個人資料、會員方案及四種卡級名稱（須以全英文呈現），註明命名理念，即可完成投稿。獲選者將成為星宇航空的首位旅客，受邀搭乘首航航班，並參與首航儀式及各項活動。

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▲星宇航空邀請未來旅客幫忙命名會員方案及卡級名稱，並希望傳達出對飛行的嚮往。（圖／星宇航空提供）

星宇航空透露，本次募集的會員方案及卡級系列名稱，除要符合星宇航空的企業精神與理念外，更期望能傳達出對飛行的嚮往包括無垠的宇宙，不單侷限於大氣層內，具有星際、未來感為佳。獲選名稱預計於5月9日公布於官方粉絲團。

航空公司會員方案，對於常飛旅客而言，是一項重要的權益，星宇會員方案規劃分為四個等級，享有不同的會員優惠權益，相關細節預計在第四季公開，接受會員註冊申請。星宇航空表示，開航初期雖在航網密集度上無法一蹴可及，但隨新機的陸續投入，各項會員權益也將日趨完善，期望透過忠誠旅客的經營，能蒐集並傾聽大家的需求與期待，讓所有的意見回饋，成為不斷優化服務品質的最佳利器。