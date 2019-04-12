　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空求命名！募集4種會員卡級名稱　獲選就能當上首航旅客

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空。（圖／翻攝自星宇航空FB粉專）

▲星宇航空明年初開航，16日起舉辦會員方案及卡級名稱命名活動，獲選者可搭乘首航班機，成為首位旅客。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空預計於明年初正式啟航，各項籌備工作正緊鑼密鼓的同步展開！對於常飛旅客詢問度最高的會員方案，星宇航空宣布公開邀請未來的旅客們親自為會員方案及卡級名稱命名，獲選者將可受邀搭乘首航航班，成為星宇航空首位旅客。

星宇航空推出會員方案及卡級名稱命名活動，自4月16日上午10:00起開始接受投稿，4月25日23:59截止，為期十天。旅客只要至星宇航空官方網站www.starlux-airlines.com命名方案活動頁面，填入個人資料、會員方案及四種卡級名稱（須以全英文呈現），註明命名理念，即可完成投稿。獲選者將成為星宇航空的首位旅客，受邀搭乘首航航班，並參與首航儀式及各項活動。

請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空會員方案及卡級名稱命名活動。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空邀請未來旅客幫忙命名會員方案及卡級名稱，並希望傳達出對飛行的嚮往。（圖／星宇航空提供）

星宇航空透露，本次募集的會員方案及卡級系列名稱，除要符合星宇航空的企業精神與理念外，更期望能傳達出對飛行的嚮往包括無垠的宇宙，不單侷限於大氣層內，具有星際、未來感為佳。獲選名稱預計於5月9日公布於官方粉絲團。

航空公司會員方案，對於常飛旅客而言，是一項重要的權益，星宇會員方案規劃分為四個等級，享有不同的會員優惠權益，相關細節預計在第四季公開，接受會員註冊申請。星宇航空表示，開航初期雖在航網密集度上無法一蹴可及，但隨新機的陸續投入，各項會員權益也將日趨完善，期望透過忠誠旅客的經營，能蒐集並傾聽大家的需求與期待，讓所有的意見回饋，成為不斷優化服務品質的最佳利器。

ET快訊
夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元！媽媽社團狂分享：怕以
影／酒店少爺狂吼：有人在追我！身體扭曲「眼上吊」...暴斃慘
警車突開警示燈！喇叭一按「靠邊停車」　女駕駛秒配合...結局

關鍵字：星宇航空,星宇航空命名活動,星宇航空首航

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全家更狂了！郵局便利包能寄「店到宅」　24hrs可寄、費用比店到店便宜

影／全台飆30°C↑再熱一天！　周四起北→南變天「一張圖看雨怎麼下」

影／還會更熱！周三前高溫飆32°C　周四起雨連下5天「降雨熱區曝光」

影／不用3hrs就到！台灣虎航6月直飛巴拉望　「單程399元起」機票準備搶

獨／參考日本！氣象局修正「地震震度分級表」　7級震度變10級下半年上路

遠航飛新潟航班降落後「機艙突竄濃煙」　影片曝光旅客全被嗆到咳嗽

影／剩2天連假天氣爆好！一路暖回30°C夏天　下波「變天轉雨」時間出爐

影／樂桃、香草限時促銷又來了！　現在衝日本最便宜「單程580元」起

長灘島、塞班島通通能直飛！　盤點2019新開「海島航線」夏天衝一發

深度10KM！台東規模5.6震全台有感　氣象局曝原因：2周內恐有規模4↑餘震

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

街頭隨機配對大尺度外拍小模　心電互動第一次見面就接吻❤

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

揭密首爾超陰森「3大都市傳說」！　Youtuber親自走訪死者近1000人靈異之地...

星宇航空求命名！募集4種會員卡級名稱　獲選就能當上首航旅客

秒衝排行榜第一！LINE「隨你填」貼圖下載炸　但這些字通通不行

桃園福海宮輔信王公聖誕　「飛輦轎、過金火」萬名信眾參與

追查伯享生技逾期奶精粉再製產品　衛生局下架回收

【解密迷信4】藉宗教之名！無良師父性侵女信徒　律師：改名換地繼續執業

降雨分三波！明後兩天熱飆27°C　周日再變天「驟降4℃」

影／跟「這個星座」交往最氣！鄉民一面倒認同　百人吐怨氣：心中只有自己

新北市花5億打造智慧教室　96國中小學生成為程式設計師

警車突開警示燈！喇叭一按「靠邊停車」　女駕駛秒配合...結局太糗了

「我痛恨這間廟！」男大生凌晨縱火燒妙音寺　廟方傻眼：不認識他

揭密首爾超陰森「3大都市傳說」！　Youtuber親自走訪死者近1000人靈異之地...

川味「藤椒油」來台！獨特「檸檬清香」帶出爽麻口感　挑戰味蕾極限

日職／宋家豪連5戰無失分防禦率續降　樂天戰績仍第一

電賀金正恩再任委員長　習近平：體現人民的信任與擁戴

8歲Grace「在家穿這麼辣」　曹格上下一看崩潰：OMG！

快訊／韓國瑜與波士頓僑民吃早餐　大批華僑塞滿餐廳高舉「選總統」

新北人口400萬即將達標　倒數第2次設籍抽獎送帛琉機票

全中運／桌球提前開打　淡江高中勇奪5金成大贏家

中職／無法制止暴力猿打線　黃甘霖：差點派野手上來投

生活熱門新聞

做大夜保全拚國考！爽領37K想..

《政經》收攤　彭文正：黑手來了

高中生「50鼠，不加」女店員傻..

老公月薪4萬　幼稚園學費18...

聽師父念經8hrs！冷看亡父七..

跟「這星座」交往最氣！網怨：超..

嫌手機貴！男客「X你娘」店員神..

全家都媽祖救！他發咖啡給信眾

警察廣播喊「靠邊停車」她照做糗..

LINE「收回」功能弱掉！網推..

姪女美甲噴3千他怒公審　網打臉..

鬼王纏身硬上她！城隍爺鎮壓秒乖

求「勸我兒開慢點」！她心碎：我..

東京著衣瀕破產　淪市場倒閉特賣

更多熱門

相關新聞

星宇愚人節公開可垂直起降的空巴

今（1日）天是愚人節，不少航空公司推出「全新服務」，即將在明年開航的星宇航空也公開新產品的照片，是獲真價實的「空中巴士」，一輛雙層巴士上多出一對巨大的翅膀，當然這只是博君一笑。

揭露「A350 XWB」5大秘密！

星宇航空張國煒要親駕首架A321回台

張國煒曾是「波音迷」　這個原因讓他變心買空巴飛機

為何捨波音、選空巴？張國煒親自說

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

北台最大！4千坪水族館2020年開

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面