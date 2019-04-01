星宇航空愚人節公開新飛機　可垂直起降的「空中巴士」曝光

▲星宇航空將在明年開航。（圖／星宇航空提供）

生活中心／綜合報導

今（1日）天是愚人節，不少航空公司推出「全新服務」，即將在明年開航的星宇航空也公開新產品的照片，是獲真價實的「空中巴士」，一輛雙層巴士上多出一對巨大的翅膀，當然這只是博君一笑。

由前長榮航空董事長張國煒成立的星宇航空規劃明年初開航，上個月19日與空中巴士正式簽約，宣布引進17架最新型的A350客機，包含5架A350-900及12架A350-1000，同時保留10架選擇權。

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▲星宇航空與空中巴士簽約。（圖／記者林敬旻攝）

今天愚人節，星宇在臉書粉絲團指出，前陣子完成了17架A350 XWB購機簽約，並保留10架選擇權，「近期收到最新產品消息，不曉得該不該選下去了呢？」星宇還透露，「聽說還可以垂直起降。」

星宇分享的照片顯示，新產品是獲真價實的「空中巴士」，一輛寫著350的雙層巴士上多出一對巨大的翅膀，當然這只是博君一笑。星宇也同步放上真正A350客機的照片，強調最安靜、最舒適，天花板、置物空間都是最大，客艙壓力調節在6000呎，可以大口呼吸氧氣。

▲▼星宇航空愚人節公開「新飛機」。（圖／取自星宇航空臉書粉絲團）







不少航空公司選擇在愚人節推出「全新服務」，台灣虎航也在臉書粉絲團宣布「線上快速通關系統上線」，要大家趕快來試試。台虎說明，系統採取臉部辨識，依指示完成臉部資料建立，再輸入護照號碼完成建檔。不少網友試過後發現被騙，「害我認真，氣死！」「差點要先去上妝再拍照的。」