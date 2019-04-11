媽媽市長認真建設台中！　盧秀燕明確表態：我不選總統

▲台中市長盧秀燕承諾「不選總統」，會將台中建設做好做滿。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

2020總統初選藍綠都確定延後，台中市長盧秀燕10日前往和平區參加里鄰長年度研習，她明確表態「我不選總統，媽媽市長一定會認真把台中市民的家建設好」，承諾會做好做滿；另外，有里長反應今年和平區摩天嶺甜柿價格崩盤，盧秀燕表示，將借助東勢茂谷柑成功行銷經驗，下一波行銷重點放在甜柿、蘋果、梨子、水蜜桃等優質農產品。

盧秀燕表示，和平是個好地方，雖地理位置偏遠，但親自率局處首長出席，目的就是要帶來更多建設與關心，而每個里鄰長代表都是基層的民意，就如同市長責任一樣，盡全力將和平市政建設做到最好。

▲盧秀燕親自率局處首長出席里鄰長年度研習。

和平區代表會代表管慧莉也反映，和平區缺乏在地護理師的問題，及建議農業局與地政局多加宣傳露營區相關法規；盧秀燕回應，護理師考試制度是國家所制定，將會優先選用優秀在地子民，會藉由面試等方式來挑選適合人才，而各局處對違法建物的取締與開罰，會多加參考區公所意見。

有當地里長也表示，和平區摩天嶺甜柿今年價格崩盤，創歷年最低，希望市長能撥空出席今年11月的甜柿節活動，增加農產品曝光度；盧秀燕回應，台中茂谷柑產量大，因此當作目前的農產品行銷重點，市府將借助茂谷柑成功的行銷經驗，陸續盤點和平區的甜柿、蘋果、梨子及水蜜桃等農產品，成為下一波的行銷重點。

另外，當地里長也建議市府向交通部公路總局爭取「盡速復工中橫公路（台8線）」；盧秀燕也說，該工程為中央權責，但地方政府會從旁協助，不會置身事外，也會協調立委江啟臣項公路總局反映。