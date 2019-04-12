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新任分局長大隊長交接布達　盧秀燕：盼讓治安更上一層樓

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▲▼台中市警局舉行新卸任分局長及大隊長交接布達典禮。（圖／台中市警局提供）

▲台中市警局舉行新卸任分局長及大隊長交接布達典禮。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕12日出席市警局新卸任分局長及大隊長聯合佈達交接典禮，她表示，台中是全國第二大城，治安工作辛苦且複雜，市府跟進警政署人事調派，盼透過注入新血與活力，將城市警力有效運用，讓治安更上一層樓。

台中市警察局12日上午舉行新、卸任分局長及大隊長布達交接典禮，包括台中市警察局秘書室主任簡吉照榮陞內政部警政署專委；第三分局分局長陳仕諺、豐原分局分局長林宏儒榮陞警察局警政監。市府也針對警察於各分局長及大隊長進行人事調派，由市長盧秀燕親自主持。

▲▼台中市警局舉行新卸任分局長及大隊長交接布達典禮。（圖／台中市警局提供）

▲▼市長盧秀燕勉勵盼透過注入新血活力，讓治安更上一層樓。（圖／台中市警局提供）

▲▼台中市警局舉行新卸任分局長及大隊長交接布達典禮。（圖／台中市警局提供）

▲▼台中市警局舉行新卸任分局長及大隊長交接布達典禮。（圖／台中市警局提供）

盧秀燕表示，台中是全國第二大城，人口第二多，相對治安工作較辛苦也較複雜。在警察局長楊源明帶領下，全體同仁積極努力，讓台中治安成效良好，市民也深表肯定，今天代表市民向所有警察致謝。

她表示，我們跟進警政署調整部分人事，調派調整都是適才適所，也只有一個目的，就是希望城市警力有效運用。透過注入新血與活力，使所有治安工作更上層樓，期勉新派任同仁發揮所長、有效領導，讓台中治安做到最好，讓市民安心生活。

新任分局長及大隊長等7人，分別是第三分局分局長陳武康、第五分局分局長郭士傑、第六分局分局長盧廷彰、豐原分局分局長黃永志、清水分局分局長張啟祥、和平分局分局長許明耀、交通警察大隊大隊長林沐弘。

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關鍵字：台中市警局,交接布達,盧秀燕,分局長,大隊長

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