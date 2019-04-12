蘇澳首創「免費法律諮詢義務律師團」　便民諮詢解惑

▲蘇澳鎮長李明哲（右4）12日致贈感謝狀，以感謝吳錫銘等5位擁有豐富的法律實務經驗律師加入蘇澳「免費法律諮詢義務律師團」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮首創「免費法律諮詢義務律師團」！蘇澳鎮公所有鑒於民眾諮詢需求日增，將自26日起，增設「義務律師團」，並增聘律師吳錫銘、林忠熙、高大凱、高紫庭、程昱菁等五名律師加入，擴大免費法律諮詢服務時段，時間為每個月第2、4週週五下午2時至4時30分，以滿足鎮民需求。

蘇澳鎮公所表示，為強化便民服務措施，保障鎮民權益，提供鄉親優質便利的公共服務，原定期於每週1上午9時至11時30分律師面對諮詢服務，因實施以來民眾反應踴躍，有鑒於民眾諮詢需求日增，增聘律師吳錫銘、林忠熙、高大凱、高紫庭、程昱菁等五名律師加入「義務律師團」。

為感謝五位律師的義務服務，蘇澳鎮長李明哲12日致贈感謝狀，李明哲說，吳錫銘等5名義務律師，均從事律師工作多年，擁有豐富的法律實務經驗，感謝期能以其「法律專業」及服務熱誠，協助民眾釐清並解決法律問題，歡迎有法律諮詢服務需要之鄉親多加利用，維護自身權益。

蘇澳鎮公所指出，公所為提昇便民服務，創12鄉鎮之先，首創「夜間調解」、「視訊法律諮詢服務」、「線上調解聲請」3大創新便民服務，其中「視訊法律諮詢服務」，時間為每週1、3、5下午1時50分至3時40分，及週3上午9時至12時等4個時段，採預約制方式辦理，提供與「財團法人法律扶助基金會宜蘭分會」律師的法律視訊諮詢服務，歡迎民眾踴躍預約利用，申請電話為（03）9973421轉232。