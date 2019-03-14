蘇澳氣爆家毀3人亡　兩老逃過死劫要賠15戶鄰居

▲宜蘭縣蘇澳鎮民宅發生氣爆，造成徐家夫妻兩及8月大兒子身亡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

地方中心／宜蘭報導

宜蘭蘇澳聖賢路9日發生民宅氣爆，住在屋內的一對年輕夫婦及8月大男嬰不幸喪命，濃煙直竄使周邊15戶民宅也被波及，據了解，這一戶人家姓徐，一家五口三代同堂，事發當時，喪生徐男的父母剛好到澎湖旅行逃過死劫，不過兩老除了要處理3人的後事之外，恐怕還需面臨賠償遭氣爆波及受損的15戶民宅。

氣爆罹難的徐姓夫妻及8個月大兒子，原本和父母三代同堂，氣爆當時徐男父母正到澎湖訪友，才逃過死劫；徐男一家三口在家疑似因煮泡麵，鍋水煮沸後溢出將爐火澆滅，造成瓦斯洩漏，又剛好有人下樓開燈導致氣爆，事故讓周圍15戶民宅受波及，徐家兩老從澎湖返家時，見家已不是家，如今要承受失去兒、媳、孫的心情，還得面對受氣爆波及民宅的龐大賠償金。

蘇澳鎮長李明哲表示，徐姓老夫妻都年逾七旬，且早已退休，徐父近年都以打零工維生，因此在面臨賠償金的問題的確有很大的困難，蘇澳鎮公所已安置受災戶、慰問受災戶、致贈慰問金，陸續也有其他社福單位投入善款，徐家親友不捨盼大眾能伸出援手幫忙，讓徐家度過難關；李明哲指出，若有熱心民眾要捐款或以其他形式想幫助徐家，可向鎮公所社會課聯繫。

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