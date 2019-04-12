騷擾女子還嗆聲是「竹聯幫」！男遭3人追砍見骨　路旁轎車留血掌印求救

▲被砍2男跑到超商求救，還在外頭轎車上流下血掌印。（圖／記者邱中岳攝）

突發中心／台北報導

20歲余姓男子與35歲趙姓男子在微信上不斷騷擾女子，引發對方18歲王姓友人不滿，再加上多次相約談判卻屢屢遭晃點，12日凌晨夥同4人助陣，在公園內堵到余男，並將余男、趙男砍成重傷，隨後搭車逃逸。受傷的余、趙2人抱著手跑到超商求救，警消獲報後緊急將2人送醫，並連夜追查王男等3人到案，還起出砍人用的西瓜刀，訊後依殺人未遂送辦。

警方調查，王男因不滿余男多次騷擾女友人，甚至自稱是「竹聯幫分子」，於是邀約對方出面談判，但卻遭到晃點。事後余男又不斷嗆聲，王男怒氣難消之下夥同4名友人助陣，在永盛公園內堵到余男，便將他連同趙男砍成重傷，其中一人甚至遭砍至左手幾乎見骨，手段相當兇殘。

▲案發現場血跡斑斑，相當駭人。（圖／記者邱中岳攝）

案發當時，被砍的余男與趙男不斷在公園內逃竄，最後跑到超商內求救，警方獲報後趕抵現場，發現現場血跡斑斑，附近鄰居也表示，當時聽見碰的一聲，隨後就看見2男一前一後抱著手衝到超商求救，警消人員也緊急將2人送醫治療。

▲警方連夜追查，並約談兇嫌到案，還起出砍人用的西瓜刀。（圖／記者邱中岳攝）

王男與其他同夥砍完人後便搭乘計程車逃逸，經過警方連夜的追查，並調閱附近監視器，目前已約談王男等3人到案，並起出砍人用的西瓜刀，訊後將依殺人未遂送辦。

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