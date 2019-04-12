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吹死神怪風！2中年大叔放風箏　來不及收線「4指斷3根」手掌噴飛

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▲男子放風箏放到斷指。（圖／翻攝自沐陽資訊網）

▲男子放風箏放到斷指。（圖／翻攝自沐陽資訊網）

大陸中心／綜合報導

漸漸來到夏天，又到了戶外運動大增的時候，但可是要特別注意安全。大陸江西近日因為季節交替，時常颳起大風，許多人開始帶著風箏出門放飛，兩名50歲多歲的男子就因為放風箏到一半時因為風太大，準備要收線，沒想到卻被風箏線纏手，最後竟然手指、手掌都被割斷，場面相當驚悚。

根據《江蘇新聞網》報導，江蘇南通市2名男子在一處空地上放風箏，不久後發現天氣有些變化，決定打包風箏離開，沒想到收線到一半時，竟然颳起奇怪的大風，兩人來不及將手中的風箏線整理好，風箏又被大風吹的左右搖擺無法控制，最後纏手的風箏線將依名男子的四根手指硬生生割斷、令名男子則是手掌遭到切斷，當場血噴四處。

▲男子放風箏放到斷指。（圖／翻攝自沐陽資訊網）

▲所幸手術後都順利接回。

根據斷指的男子解釋，風箏線直徑約2毫米，纏在手上跟刀子沒有什麼兩樣，才會讓四根手指斷離，另外一名男子手掌斷掉，事後立刻被送往醫院搶救。醫師表示，手指斷離的傷患，只剩下中指部份是連著的，其他所有的血管、神經、肌腱都斷了，趕在黃金6小時內接回，兩人傷部都順利接回。

此外，醫師也表示，這樣的手術中一根手指大約有6～8根血管，剛好傷者的都相當細，但在受術接回之後發現不管是血管或是皮溫、張力反應都不錯，算是相當幸運。

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關鍵字：放風箏,怪風,斷指,手術,斷掌

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