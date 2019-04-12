遭國民黨立委踢館拜會　NCC強調「一定依法行政」

記者林銘翰／台北報導

針對國家通訊傳播委員會（NCC）針對《中天新聞》開罰百萬一事，國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、林德福、黃昭順、林奕華12日上午「拜會」NCC，要求NCC應該「依法行政、制定一套標準」。對此，NCC主任秘書蕭祈宏也回應，非常歡迎委員特別來關心獨立機關的運作，NCC與委員們一樣希望能夠捍衛新聞自由，強調NCC一定依法行政。

費鴻泰表示，他們與NCC最後是「不歡而散」，NCC官員們連公正客觀、一體適用的承諾都不敢做，根本是在做民進黨的打手，只聽命於行政院長蘇貞昌，已淪為民進黨的附隨組織。

賴士葆說，NCC代理主委翁柏宗口頭上承諾，若其他電視台有違規也將比照辦理，不過卻不願意下樓對外宣告，令他深感遺憾。賴士葆強調，國民黨團只有一個要求，那就是希望NCC作為一個獨立自主的單位，不要成為民進黨的選舉助選團，如果連這麼簡單的宣告都不敢做，「這單位實在讓人瞧不起，幾乎可以把它廢掉了」。

林德福說，他問翁柏宗若今天發布假新聞的是政府機關，NCC是否會比照辦理？沒想到這點他卻不敢回應，從這點就可以看出NCC完全變成獨裁單位，只聽命於蔡英文與蘇貞昌。曾銘宗也說，翁柏宗既然答應「依法行政、一套標準」，卻不敢面對媒體宣示，這樣我們要NCC何用？對這個獨立機關的存在感到高度懷疑。

黃昭順也質疑，NCC代理主委不敢對外公開宣示，難道是害怕像前主委詹婷怡一樣「被請辭」嗎？更放話如果事情再這樣下去，會不惜要求NCC解散。費鴻泰也說，行政部門受立法院監督，立法院則接受媒體監督，到底有什麼好不公開的？賴士葆還說，他們連要直播都被禁止，還有什麼資格說要保障言論自由？

對此，蕭祈宏回應，非常歡迎委員特別來關心獨立機關的運作，他們與委員們一樣希望能夠捍衛新聞自由，強調NCC一定依法行政。針對國民黨團質疑為何不公開做宣示？蕭祈宏則說，因當初說好只是來「拜會」，並沒有說要開記者會，因此代理主委才不方便親自出面做回應，若是連一般的「拜會」都需要帶著記者公開，那不然就是另有目的。

▼國民黨立委拜會NCC，會後由NCC主任秘書蕭祈宏出面發表談話。（圖／記者湯興漢攝）



▲國民黨立委拜會NCC。（圖／記者林銘翰攝）

