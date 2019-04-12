大安區立委「黨內互打」下月全民調　林奕華PK王欣儀

▲大安區立委5月初全民調，王欣儀、林奕華將上演黨內互打。（合成圖）

記者蔡浩祥／台北報導

國民黨台北市黨部12日發出新聞稿，確認北市第六選區完成候選人登記，經召開協調會後，決議依登記序為介文汲、林奕華、王欣儀角逐，準備在5月5日至7日辦理電話全民調決定提名人選。值得關注的是，被視為「朱家軍」的林奕華將對決「韓家軍」的王欣儀，兩個女人的戰爭，就此展開。

北市黨部主委黃呂錦茹表示，12日召開的候選人協調會一團和氣，3位候選人皆同意採全民調方式進行初選，為求慎重市黨部邀請多位審查委員召開資格審查會議，，3位候選人都是黨內非常優秀的人才，感謝登記同志的積極參與與配合。

新聞稿指出，會中決議，台北市區域立委第一選區採政黨合作方式進行，本黨將與新黨合作，在兩階段初選後，共同推出最強人選，全力拚勝贏回這席。





▲資深外交官介文汲。（圖／翻攝介文汲臉書）

據了解，大安區因現任立委蔣乃辛宣布不再連任，為爭取接棒「乃公」，不分區立委林奕華、台北市議員王欣儀、前外交官介文汲等人表態爭取提名。

力拱韓國瑜角逐2020的王欣儀日前表示，與林奕華過去曾同事過，是位長期關懷教育的專業立委；她現在是不分區立委，希望立院能多一席次，大家各司其職。

過去曾在大安區連任4屆市議員的林奕華，2010年競選連任時，以3萬7198票，奪得全市第一高票。而今進入初選，與王欣儀會擦出什麼火花，還有待關注。