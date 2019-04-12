支持NCC裁罰決議！　台師政等648傳播師生「捍衛新聞環境」連署

▲傳播師生發起「捍衛新聞環境」連署。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對電視台不當新聞報導祭出相關裁罰，引起熱議。師範大學大眾傳播研究所學生發起「捍衛新聞環境、支持NCC公平裁罰」連署行動。聯署共同發起人、台師大大傳所碩士生莊承憲指出，此次連署共有648位新聞傳播領域系所學生、18位新聞傳播領域教授，超過45間大學新聞系所共同聯署。

聯署共同發起人、台師大大傳所碩士生莊貿捷指出，台灣媒體環境的惡劣導致社會對立上升不止，作為新聞傳播領域的學生有義務串連學生的聲音，對新聞媒體、NCC與社會大眾提出呼籲。

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▲「捍衛新聞環境、支持NCC裁罰決議」連署學生高喊「端正媒體風氣，你我固守分際」口號。（圖／記者崔至雲攝）

莊貿捷說明此次連署的3點主張，1、NCC行使職權監督媒體時，對於不當報導當罰則罰，也應標準一致公平裁罰，並積極說明懲罰處決議以回應社會輿論。2、新聞媒體應嚴守媒體自律規範，落實事實查證及公平報導原則，不該傳播錯誤訊息，造成媒體失去公信，社會升高對立。3、社會大眾應扮演理性閱聽人，要多元接受資訊，也要積極抵制、檢舉不當新聞；此外，更應重視媒體素養的養成。

台大新聞所學生陳德倫表示，今天站出來，應該很多學生又會覺得他們是「職業學生」，但是他們認為，是希望能營造健全的公共領域，並期望媒體傳遞正確的資訊，展現新聞自由的可貴。陳德倫認為，「新聞是看世界的眼睛，那我們更應該好好愛護這隻雙眼」。

▲吳奕柔指出，社會大眾應一同扮演監督的角色，抵制未經查證的不實消息，用實際申訴行動一同捍衛台灣的媒體素養。（圖／記者崔至雲攝）

青年抵制假新聞陣線發起人、台大學生會會長吳奕柔也力挺連署表示，由於假新聞與偏頗報導內容氾濫，近期台大與政大校內都有學生發起轉台活動，可見各校學生對於應做為第四權的新聞台喪失媒體自律與專業的憤怒。

吳奕柔指出，新聞自由和言論自由並非無限上綱，當媒體播報假新聞以新聞自由為由規避，是忽視媒體做為第四權的社會責任，也侵害閱聽大眾的媒體近用權，社會大眾應一同扮演監督的角色，抵制未經查證的不實消息，用實際申訴行動一同捍衛台灣的媒體素養，打造健康的媒體生態。

▲648位傳播師生發起「捍衛新聞環境」連署。（圖／記者崔至雲攝）

此次連署包括，政治大學傳播學院、台灣師範大學大眾傳播所、台灣大學新聞所、台灣師範大學圖文傳播所、中正傳播系、淡大大傳系、文大新聞系、交大傳播所、交大傳科所、交大傳科系、世新傳播學院、義守大眾傳播學系、輔大新聞系、聯大語傳系、東華大學語傳系、大葉大學多媒系、朝陽傳播藝術系、台藝大電影系、靜宜大傳、北教大傳科所、亞洲資訊傳播系、元智資訊傳播所、南華傳播系、銘傳傳播系、長榮大傳系、台藝大圖傳系、台大生傳系所、慈濟大學大傳播系等至少45間大學新聞系所。