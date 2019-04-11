「文旦丟水庫」NCC重罰中天100萬　民進黨：支持！假新聞非言論自由

▲中天播出「丟棄200萬噸文旦」。（圖／播攝立委林俊憲FB）

記者蔣婕妤／台北報導

NCC針對中天電視「200萬噸文旦柚丟曾文水庫」報導重罰100萬元，民進黨發言人李明俐11日表示，對於媒體未盡新聞查證責任，以誇大不實的新聞標題，企圖混淆視聽，誤導社會大眾，NCC能有效打擊假新聞歪風，端正媒體失律現象，依法進行開罰，大家應給予更多支持，也期待政府接下來能更進一步遏止假新聞、假訊息氾濫問題。

李明俐指出，根據瑞典哥登堡大學V-Dem資料庫的最新調查資料，台灣是全世界受到假消息、假新聞攻擊最嚴重的國家，該調查計畫也指出，假消息、假新聞一旦被操作使用，將會嚴重威脅到國家主權。廣電媒體因具有頻譜資源稀有性，及媒體第四權原則，對任何新聞消息應有更嚴謹的態度，克盡事實查證的責任，不應為配合特定政治目的，成為假消息的滋養溫床，假新聞的製造者。

對於NCC依法開罰，中天仍稱文旦柚丟水庫一事，屬新聞自由、言論自由，李明俐批評，新聞媒體違反公正客觀的立場，配合某特定政治人物用移花接木的畫面，遂行特定政治之目的，且未克盡新聞查證之責任，傳播不實誇大報導，不僅危害到台灣珍貴的民主制度，更造成市場受假訊息左右，真正影響農產價格。她強調，「假新聞絕對不屬新聞自由，更不是言論自由，假新聞是戕害言論自由、侵蝕民主基石的毒藥」。

李明俐呼籲，除了強化政府合理的監理外，更重要的是媒體本身能秉持公正客觀的事實報導。台灣全民更應要提升媒體識讀能力，拒絕惡質新聞報導，抵制假新聞、假消息的傳播。

中天新聞台10日發表兩點聲明，第一點即表明無法接受NCC開罰，後續也會提起行政訴訟；第二點則是將會對NCC的相關人員提告瀆職。對於這起文旦風波，網友們在網路上的留言討論也分成正反意見兩派，力挺NCC的人認為罰100萬元還算太少；但另一派人覺得，節目明明是現場直播，且播出當下也有進行更正，硬要開罰是有些不合理。