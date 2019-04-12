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藍委踢館拜會NCC　管碧玲：不能以言論自由之名包庇假新聞

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▲▼ 民進黨立院黨團召開「民主不容造假」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立院黨團召開「民主不容造假」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

針對國家通訊傳播委員會（NCC）對《中天新聞》開罰百萬一事，國民黨6名立委12日上午拜會NCC，要求NCC應該「依法行政、一套標準」。對此，民進黨立院黨團也召開記者會回應，民進黨團幹事長管碧玲強調，媒體不能成為謠言製造場或謠言的內容工廠，呼籲國民黨不要再以言論自由之名來包庇假新聞，民進黨團絕不容許混淆視聽的事情發生，支持NCC裁罰行為。

管碧玲表示，許多國家針對假新聞氾濫都已經著手因應，美國、德國、法國都已修訂法律規範，巴西與新加坡也正在擬定草案，甚至包括澳洲、瑞典、加拿大、捷克、西班牙、印度、斯里蘭卡也都正積極因應。管碧玲指出，台灣屬於進度相對落後，但是問題卻相對嚴重的國家。她強調，資訊如果不真實，民意政治就不可能真實，而民主也會變成假民主，因此民進黨團支持NCC依法行政所做出的措施。

副幹事長江永昌則指出，根據瑞典哥登堡大學的調查報告顯示，台灣已經排在假資訊國家排名最嚴重的第一名，這不僅是一大隱憂，也是現在大家迫切關心的議題。江永昌表示，NCC已經講得很清楚，單一訊息必須解釋內容、做好查證，媒體有義務要平衡報導，用不實報導讓農產價格受到嚴重影響，不僅傷害農民權益，還破壞農產交易市場，不只是政治上的問題，影響到公共利益與民生。

江永昌說，NCC針對假新聞開罰是本來就應改有的權責，呼籲全體國人支持NCC的決定，NCC該有的作為要勇敢做出來。立委郭國文也說，他理解新聞自由的重要性，但絕不容許假新聞的自由。他說，媒體本身如果不能自律，就要用他律的方式防止假新聞蔓延，因此支持NCC開罰。

管碧玲表示，台灣是世界上民主領先的國家這點不會改變，因此必須依法做行政懲處，鞏固民主、建立民主的媒體秩序。她也強調，媒體不能成為謠言製造場或謠言的內容工廠，呼籲國民黨不要再以言論自由之名來包庇假新聞，民進黨團絕不容許混淆視聽的事情發生，絕對支持NCC裁罰行為。

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關鍵字：NCC,管碧玲,江永昌,郭國文,民進黨

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