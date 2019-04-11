APP砸10億被罵翻　立委質疑交通部放任台鐵A錢

▲ 國民黨立委許毓仁、費鴻泰召開「10億台鐵售票APP肥了誰」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委許毓仁、費鴻泰11日召開「10億台鐵售票APP肥了誰」記者會，痛批台鐵花了10億建制新版售票APP，民眾使用評分僅獲得2.3顆星，更接連引來使用者負面評價，讓許毓仁質疑交通部放任台鐵A錢，並要求交通部於48小時內公布新一代票務系統的採購合約與資金流向。

許毓仁指出，新一代票務系統在105年的年度預算僅有2億，在前瞻計畫特別預算時增加了8.5億，質疑錢是用到哪裡去了？許毓仁批評，民眾期望新版APP能解決長期以來一票難求的問題，台鐵卻始終不願提出正面回應，痛批台鐵花了超過10億，卻解決不了最根本的問題。

許毓仁表示，去年台鐵說新版APP打算在過年前上線，後來竟因「過年前怕經不了壓力測試」而一再拖延，後來甚至也不敢在趕在清明節前上線，接受民眾第一線的檢驗。而如今終於上線，卻引來民眾負面批評不斷，讓他質疑難道這就是台鐵新一代票務系統主打的「整合性一站式服務」嗎？

許毓仁要求台鐵公布新一代票務系統的資近金流向、採購合約及公共財之軟體編碼，並要求交通部說明在哪個環節需要花費這麼高的支出？以及是否故意放任台鐵隨意浪費公帑？費鴻泰也附和，一個高達10.7億的開發案，交通部有必要向公眾說明清楚錢用到哪裡去。

許毓仁最後也強調，如果最後查明真相發現交通部開發出來的東西劣質不符期待，政府竟還在軟體採購案中撈盡肥水，將會全面追究責任，絕不放縱軟體採購有濫用公款徇私舞弊的情事發生。