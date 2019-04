老爸開衣櫥驚見陌生裸男！　12歲女兒被「洗腦」偷邀進房授課

▲老爸打開衣櫃,竟然發現一名裸男躲在裡面。(圖/示意圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

美國德州一名老爸清晨上班前打開衣櫃找東西,竟然發現一名裸男躲在裡面,問了才得知對方竟然是12歲女兒的「性愛家教」,常透過臉書和Instagram和其聊天,並傳送許多猥褻訊息,當天來到他家也是為了想和女兒發生性關係。

42歲男倫納德(Christopher Leonard)去年11月2日,被一名父親發現全裸躲在對方衣櫃裡。這名父親表示,因為朋友遭小偷不敢一個人在家,所以前一天他去朋友家住,留下2名年幼的女兒在家,隔天早上5點半回家發現大門被鎖,他便透過窗戶叫小女兒幫他開門,沒想到衣櫃拿東西時,竟然在裡面看到一名裸男。

倫納德當時向這名父親澄清,他是應對方女兒的邀約而來,之所以全裸躲在衣櫃裡是為了等待做愛,但他以為對方已經21歲。不過這番說法後來被女童打臉,她強調倫納德知道她只有12歲,2人是幾周前在公車上相遇,對方給了她電話號碼後便時常互打電話和傳訊息聯繫。

執法人員後來在手機中發現大量倫納德傳給女童的猥褻訊息,還教導對方許多性愛之事,讓受害人父親忍不住痛批,「我的女兒根本就是被洗腦了,誰知道這個男人原本要對我女兒做什麼,我還有另外一個小女兒,他也可能會對她下手,這真的對我和我的家人是很大的打擊。」目前倫納德被控網路誘姦未成年者罪,當局已發出逮捕令。

