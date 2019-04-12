老爸開衣櫥驚見陌生裸男！　12歲女兒被「洗腦」偷邀進房授課





▲老爸打開衣櫃，竟然發現一名裸男躲在裡面。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國德州一名老爸清晨上班前打開衣櫃找東西，竟然發現一名裸男躲在裡面，問了才得知對方竟然是12歲女兒的「性愛家教」，常透過臉書和Instagram和其聊天，並傳送許多猥褻訊息，當天來到他家也是為了想和女兒發生性關係。

42歲男倫納德(Christopher Leonard)去年11月2日，被一名父親發現全裸躲在對方衣櫃裡。這名父親表示，因為朋友遭小偷不敢一個人在家，所以前一天他去朋友家住，留下2名年幼的女兒在家，隔天早上5點半回家發現大門被鎖，他便透過窗戶叫小女兒幫他開門，沒想到衣櫃拿東西時，竟然在裡面看到一名裸男。

倫納德當時向這名父親澄清，他是應對方女兒的邀約而來，之所以全裸躲在衣櫃裡是為了等待做愛，但他以為對方已經21歲。不過這番說法後來被女童打臉，她強調倫納德知道她只有12歲，2人是幾周前在公車上相遇，對方給了她電話號碼後便時常互打電話和傳訊息聯繫。

執法人員後來在手機中發現大量倫納德傳給女童的猥褻訊息，還教導對方許多性愛之事，讓受害人父親忍不住痛批，「我的女兒根本就是被洗腦了，誰知道這個男人原本要對我女兒做什麼，我還有另外一個小女兒，他也可能會對她下手，這真的對我和我的家人是很大的打擊。」目前倫納德被控網路誘姦未成年者罪，當局已發出逮捕令。