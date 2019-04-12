耳朵被剪下「指甲大肉塊」她怒討9萬　理髮師反控：手機的錯

▲女子修剪頭髮竟然被剪到耳朵。（圖／翻攝自大陸《看看新聞Knews》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸貴州貴陽一名袁姓女子9日去剪髮時，耳朵竟然被理髮師剪下一小塊肉，當場鮮血狂流，事後向對方求償2萬人民幣（約台幣9.1萬元）卻被拒絕。理髮師最反控，是袁女剪髮時只顧玩手機，頭一直動來動去，才會不小心傷到耳朵。

袁女表示，自己本來就是短髮，只是想讓人看起來更有精神才會去修剪，結果剪到一半突然感覺劇痛，「我覺得耳朵一下子好痛，然後我就感覺這地方在流血」，結果發現耳朵被剪下約一塊指甲大小的肉，店員雖然立即拿出藥和棉布止血，但她仍然覺得對方的態度很不誠懇。

袁女表示，「這家店也是全國連鎖，遇到這種事情我非常不舒服，這是破相，覺得很晦氣」，便向店家提出精神賠償2萬元。吳姓理髮師則是喊冤，因為袁女當時在玩手機，頭部晃動比較大才會不小心剪到，「他要我們賠償2萬元，我們作為打工者，實在是太高了，在我的能力範圍之內，我覺得1000至2000元可以接受。」

袁女則反駁，因為店家把責任全推到理髮師身上，才會故意提高金額來考驗店家，雖然店家後來表示，願意和理髮師各別提供1000人民幣（約台幣4595元）賠償，但她仍無法接受，驗傷後所幸傷勢並不嚴重，據了解目前已與店家達成協商。

▼理髮師反駁，因為女子只顧玩手機才會不小心剪到。（圖／翻攝自大陸《看看新聞Knews》）