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變態男報復未婚妻就「性侵她愛犬」　可憐狗傷勢過重安樂死

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▲▼拉薩犬和西施犬示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子竟然性侵未婚妻愛犬，被判入獄60天。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國奧勒岡州一名男子去年性侵未婚妻所養的狗，導致對方身受重傷，最後因傷勢過重不得不被安樂死，法院本月10日宣判他入獄60天，以及緩刑3年、500美元（約台幣1.5萬元）罰款，15年內不得再養狗以及強制接受心理治療。

居住在波特蘭的52歲男羅培茲(Fidel Lopez)被控，為了滿足私慾竟然對未婚妻的愛犬埃斯特雷亞(Estrella)下手，對方是一條拉薩犬混種(Lhaso Apso)。女主人去年11月18日找到藏在沙發下的埃斯特雷亞，她移開沙發發現，對方背部有許多傷痕並且流了很多血，雖然緊急帶去獸醫院急救，最後仍因傷勢過重不得不安樂死。

女主人想起，羅培茲曾表示對人獸交有興趣，還要求她去買一條體型更大的狗，便要求獸醫院進行性侵檢驗，果然證實愛犬曾遭到性侵，體內所採集到的DNA來自羅培茲。

羅培茲被捕後坦承，那天因為未婚妻晚上不回家又不接他電話，喝了酒後，才會把氣發洩在埃斯特雷亞身上，由於過往沒有前科，雖然被起訴一級加重虐待動物和性侵動物等重罪，但最高刑期只能被判60天。

姆爾特諾默縣(Multnomah)法官宣判時，還特別告誡羅培茲，「如果可以，我樂意給你更久的刑期」。檢察官傑爾戈維奇(Nicole Jergovic)也在記者會中譴責，「埃斯特雷亞所遭受的酷刑與虐待是常人無法所想像的，但根據洛培茲過往的犯罪紀錄，他已獲得了所能被判的最高刑期。」

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關鍵字：未婚妻,Fidel Lopez,拉薩犬,Lhaso Apso,性侵,安樂死,波特蘭,北美要聞

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