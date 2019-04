變態男報復未婚妻就「性侵她愛犬」　可憐狗傷勢過重安樂死

▲男子竟然性侵未婚妻愛犬,被判入獄60天。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國奧勒岡州一名男子去年性侵未婚妻所養的狗,導致對方身受重傷,最後因傷勢過重不得不被安樂死,法院本月10日宣判他入獄60天,以及緩刑3年、500美元(約台幣1.5萬元)罰款,15年內不得再養狗以及強制接受心理治療。

居住在波特蘭的52歲男羅培茲(Fidel Lopez)被控,為了滿足私慾竟然對未婚妻的愛犬埃斯特雷亞(Estrella)下手,對方是一條拉薩犬混種(Lhaso Apso)。女主人去年11月18日找到藏在沙發下的埃斯特雷亞,她移開沙發發現,對方背部有許多傷痕並且流了很多血,雖然緊急帶去獸醫院急救,最後仍因傷勢過重不得不安樂死。

女主人想起,羅培茲曾表示對人獸交有興趣,還要求她去買一條體型更大的狗,便要求獸醫院進行性侵檢驗,果然證實愛犬曾遭到性侵,體內所採集到的DNA來自羅培茲。

羅培茲被捕後坦承,那天因為未婚妻晚上不回家又不接他電話,喝了酒後,才會把氣發洩在埃斯特雷亞身上,由於過往沒有前科,雖然被起訴一級加重虐待動物和性侵動物等重罪,但最高刑期只能被判60天。

姆爾特諾默縣(Multnomah)法官宣判時,還特別告誡羅培茲,「如果可以,我樂意給你更久的刑期」。檢察官傑爾戈維奇(Nicole Jergovic)也在記者會中譴責,「埃斯特雷亞所遭受的酷刑與虐待是常人無法所想像的,但根據洛培茲過往的犯罪紀錄,他已獲得了所能被判的最高刑期。」

